Таксисты Тюмени нашли новый способ бойкотировать неугодный тариф

Тюменские таксисты прячутся во дворах, чтобы не работать по новому тарифу агрегатора «Яндекс.Такси»

17 января 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменские таксисты стали прятаться от клиентов во дворах, чтобы отменять заказы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские таксисты начали бойкотировать тариф «Вместе», прячась от клиентов во дворах. О новом способе блокировки совместных поездок URA.RU сообщил сотрудник агрегатора. «Для того, чтобы не отказываться от заказов и не снижать тем самым свой рейтинг, водители приезжают по „указанному адресу“, но встают в соседнем дворе или еще где-то поблизости. Отмечают прибытие. Чаще всего, пассажир и так не сразу выходит, а тут ему приходится еще и искать машину по окрестностям. После окончания 8 минут, то есть допустимого времени ожидания заказа, водители самостоятельно отменяют поездку и уезжают», — рассказал собеседник агентства. Конфликт между водителями «Яндекс.Такси» и тюменцами зреет давно. Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменские таксисты готовились к забастовке. После того, как попытка отменить тариф «Вместе» провалилась, водители стали высаживать тюменцев из машины во время поездки.

Тюменские таксисты начали бойкотировать тариф «Вместе», прячась от клиентов во дворах. О новом способе блокировки совместных поездок URA.RU сообщил сотрудник агрегатора. «Для того, чтобы не отказываться от заказов и не снижать тем самым свой рейтинг, водители приезжают по „указанному адресу“, но встают в соседнем дворе или еще где-то поблизости. Отмечают прибытие. Чаще всего, пассажир и так не сразу выходит, а тут ему приходится еще и искать машину по окрестностям. После окончания 8 минут, то есть допустимого времени ожидания заказа, водители самостоятельно отменяют поездку и уезжают», — рассказал собеседник агентства. Конфликт между водителями «Яндекс.Такси» и тюменцами зреет давно. Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменские таксисты готовились к забастовке. После того, как попытка отменить тариф «Вместе» провалилась, водители стали высаживать тюменцев из машины во время поездки.