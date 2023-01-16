Таксисты Тюмени нашли новый способ бойкотировать неугодный тариф

Тюменские таксисты начали бойкотировать тариф «Вместе», прячась от клиентов во дворах. О новом способе блокировки совместных поездок URA.RU сообщил сотрудник агрегатора.
«Для того, чтобы не отказываться от заказов и не снижать тем самым свой рейтинг, водители приезжают по „указанному адресу“, но встают в соседнем дворе или еще где-то поблизости. Отмечают прибытие. Чаще всего, пассажир и так не сразу выходит, а тут ему приходится еще и искать машину по окрестностям. После окончания 8 минут, то есть допустимого времени ожидания заказа, водители самостоятельно отменяют поездку и уезжают», — рассказал собеседник агентства.
Конфликт между водителями «Яндекс.Такси» и тюменцами зреет давно. Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменские таксисты готовились к забастовке. После того, как попытка отменить тариф «Вместе» провалилась, водители стали высаживать тюменцев из машины во время поездки.
Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
Тюменские таксисты начали бойкотировать тариф «Вместе», прячась от клиентов во дворах. О новом способе блокировки совместных поездок URA.RU сообщил сотрудник агрегатора. «Для того, чтобы не отказываться от заказов и не снижать тем самым свой рейтинг, водители приезжают по „указанному адресу“, но встают в соседнем дворе или еще где-то поблизости. Отмечают прибытие. Чаще всего, пассажир и так не сразу выходит, а тут ему приходится еще и искать машину по окрестностям. После окончания 8 минут, то есть допустимого времени ожидания заказа, водители самостоятельно отменяют поездку и уезжают», — рассказал собеседник агентства. Конфликт между водителями «Яндекс.Такси» и тюменцами зреет давно. Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменские таксисты готовились к забастовке. После того, как попытка отменить тариф «Вместе» провалилась, водители стали высаживать тюменцев из машины во время поездки.