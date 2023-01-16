Кличко: энергоколлапс на Украине возможен в любую секунду

В любой момент в Киеве может произойти энергетический коллапс из-за возможностей России наносить удары по объектам критически важной инфраструктуры. С таким заявлением выступил мэр Киева Виталий Кличко.
«Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду, потому что российские ракеты могут разрушить нашу критически важную инфраструктуру в Киеве», — передает агентство Reuters слова Кличко. Глава Киева также добавил, что дефицит электроэнергии в городе составляет около 30%.
Вооруженные силы РФ в рамках проведения спецоперации на Украине наносят удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры соседнего государства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти во всех регионах страны ситуация с электроснабжением остается сложной. В частности, из-за дефицита электроэнергии в Киеве перестал работать наземный электротранспорт.
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В любой момент в Киеве может произойти энергетический коллапс из-за возможностей России наносить удары по объектам критически важной инфраструктуры. С таким заявлением выступил мэр Киева Виталий Кличко. «Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду, потому что российские ракеты могут разрушить нашу критически важную инфраструктуру в Киеве», — передает агентство Reuters слова Кличко. Глава Киева также добавил, что дефицит электроэнергии в городе составляет около 30%. Вооруженные силы РФ в рамках проведения спецоперации на Украине наносят удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры соседнего государства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти во всех регионах страны ситуация с электроснабжением остается сложной. В частности, из-за дефицита электроэнергии в Киеве перестал работать наземный электротранспорт.