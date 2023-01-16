16 января 2023
15 января 2023

Тюменская область вошла в топ-20 регионов РФ с устойчивой экономикой

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Тюменская область заняла 15 место в рейтинге устойчивых регионов Фото:

Тюменская область заняла 15 место в рейтинге устойчивых регионов РФ. Об этом сообщают аналитики Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). При составлении рейтинга эксперты учитывали данные Росстата за третий квартал 2022 года.

«Регионы — лидеры социально-экономической устойчивости. Тюменская область — 15 место. В предыдущем квартале регион занимал 19 место», — сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.

Первое место в рейтинге занял ЯНАО, второе — НАО, третье — Чукотка. Эксперты проанализировали три основных показателя: средняя заработная плата, уровень социального благополучия и региональный продукт на душу населения.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область попала в топ-10 регионов РФ по ключевым показателям 2022 года. В рейтинге Тюменская область заняла 10 место.

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Тюменская область заняла 15 место в рейтинге устойчивых регионов РФ. Об этом сообщают аналитики Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). При составлении рейтинга эксперты учитывали данные Росстата за третий квартал 2022 года. «Регионы — лидеры социально-экономической устойчивости. Тюменская область — 15 место. В предыдущем квартале регион занимал 19 место», — сообщают «Известия» со ссылкой на исследование. Первое место в рейтинге занял ЯНАО, второе — НАО, третье — Чукотка. Эксперты проанализировали три основных показателя: средняя заработная плата, уровень социального благополучия и региональный продукт на душу населения. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область попала в топ-10 регионов РФ по ключевым показателям 2022 года. В рейтинге Тюменская область заняла 10 место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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