«Ведомости»: новым претендентом на место Кудрина стал соратник Медведева

17 января 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

Совфед планирует назначить на пост главы Счетной палаты Константина Чуйченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации (СФ) в ходе первого заседания, которое состоится 25 января, планирует назначить главу Счетной палаты (СП). Одним из претендентов стал министр юстиции Константин Чуйченко, который является соратником зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об сообщил источник в парламенте, близкий к администрации президента (АП). «На пост главы СП могут рассматривать министра юстиции Константина Чуйченко. Такие решения до последнего держатся в секрете. Но почему бы и не состояться такому назначению?» — рассказал близкий к АП источник газете «Ведомости». На данный пост, однако, есть и другие потенциальные номинанты: вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель комитета по экономполитике СФ Андрей Кутепов, а также первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Макаров и председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Собеседники издания, однако, внятных предпосылок для отставки Чуйченко, считающегося одним из ближайших соратников Медведева (они вместе учились на юрфаке ЛГУ, а также Чуйченко был начальником Контрольного управления президента, когда эту должность занимал Медведев), пока что не видят. Ранее Алексей Кудрин покинул пост лавы Счетной палаты. Впоследствии он согласился стать советником по корпоративному развитию в «Яндексе». Президент России Владимир Путин, согласно заявлению своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, эмоций по поводу ухода Кудрина с должности не проявил. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что в СФ РФ до сих пор велись активные консультации по поводу возможных кандидатур на пост главы СП, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совет Федерации (СФ) в ходе первого заседания, которое состоится 25 января, планирует назначить главу Счетной палаты (СП). Одним из претендентов стал министр юстиции Константин Чуйченко, который является соратником зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об сообщил источник в парламенте, близкий к администрации президента (АП). «На пост главы СП могут рассматривать министра юстиции Константина Чуйченко. Такие решения до последнего держатся в секрете. Но почему бы и не состояться такому назначению?» — рассказал близкий к АП источник газете «Ведомости». На данный пост, однако, есть и другие потенциальные номинанты: вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель комитета по экономполитике СФ Андрей Кутепов, а также первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Макаров и председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Собеседники издания, однако, внятных предпосылок для отставки Чуйченко, считающегося одним из ближайших соратников Медведева (они вместе учились на юрфаке ЛГУ, а также Чуйченко был начальником Контрольного управления президента, когда эту должность занимал Медведев), пока что не видят. Ранее Алексей Кудрин покинул пост лавы Счетной палаты. Впоследствии он согласился стать советником по корпоративному развитию в «Яндексе». Президент России Владимир Путин, согласно заявлению своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, эмоций по поводу ухода Кудрина с должности не проявил. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что в СФ РФ до сих пор велись активные консультации по поводу возможных кандидатур на пост главы СП, передает RT.