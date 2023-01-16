Перевозчики Кургана не могут закупить новые автобусы для транспортной реформы

17 января 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Перевозчики планируют купить продукцию Павловского автобусного завода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане перевозчики пока не могут купить новые автобусы, потому что завод, выпускающий этот вид транспорта, находится на каникулах. Об этом URA.RU рассказал председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «До 23 января у них на заводе корпоративный отпуск. После этого уже можно будет согласовывать какие-то сроки производства и поставки. Пока неизвестно, насколько загружено предприятие. Завод не работает с готовой продукцией. Крайне редко, когда у них есть автобусы», — рассказал Кимаковский. Перевозчики преимущественно планируют купить продукцию Павловского автобусного завода. Из больших автобусов предпринимателям, в том числе, интересны КАВЗы. По словам Кимаковского, перевозчикам проще эксплуатировать курганские автобусы, потому что предприниматели уже понимают, какие у этого транспорта могут возникнуть проблемы. В рамках транспортной реформы перевозчики, которые отвечают за 40 новых маршрутов, обязаны ежегодно обновлять автобусный парк. По словам руководителя городского транспортного управления Павла Коваленко, в Кургане до конца года планируют обновить около 33% автобусов этих 40 маршрутов.

В Кургане перевозчики пока не могут купить новые автобусы, потому что завод, выпускающий этот вид транспорта, находится на каникулах. Об этом URA.RU рассказал председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «До 23 января у них на заводе корпоративный отпуск. После этого уже можно будет согласовывать какие-то сроки производства и поставки. Пока неизвестно, насколько загружено предприятие. Завод не работает с готовой продукцией. Крайне редко, когда у них есть автобусы», — рассказал Кимаковский. Перевозчики преимущественно планируют купить продукцию Павловского автобусного завода. Из больших автобусов предпринимателям, в том числе, интересны КАВЗы. По словам Кимаковского, перевозчикам проще эксплуатировать курганские автобусы, потому что предприниматели уже понимают, какие у этого транспорта могут возникнуть проблемы. В рамках транспортной реформы перевозчики, которые отвечают за 40 новых маршрутов, обязаны ежегодно обновлять автобусный парк. По словам руководителя городского транспортного управления Павла Коваленко, в Кургане до конца года планируют обновить около 33% автобусов этих 40 маршрутов.