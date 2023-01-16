Компанию пермских властей обязали выплатить неустойку дольщикам

Корпорация развития Пермского края не смогла оспорить сумму неустойки дольщикам из Березников

КРПК придется выплатить неустойку о копейки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд обязал АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), созданное региональными властями, выплатить полную сумму неустойки дольщикам из Березников. Клиенты компании ждали своего жилья более трех лет, и еще в 2021 году суд обязал КРПК выплатить им компенсацию — каждый из трех дольщиков получил более чем по 300 тысяч рублей. Но корпорация решила эту сумму уменьшить до 30 тысяч, для чего сама подала иск, однако суд проиграла, рассказали в суде Березников.

«Просрочка исполнения обязательства АО „КРПК“ перед ответчиками имела место более трех лет. Принимая во внимание цену договора, которая составляет более 2 000 000 рублей, длительный период просрочки, неисполнение обязательств застройщиком, суд пришел к выводу, что основания для уменьшения размера взысканной неустойки отсутствуют», — говорится на сайте городского суда Березников. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В сообщении суда не указано, о каком объекте долевого строительства идет речь, а решение пока не опубликовано. В Березниках КРПК реализует проект жилого микрорайона для переселения людей из зоны техногенной катастрофы. За стройкой, как рассказывало URA.RU, следит президент РФ Владимир Путин. В августе 2022 года корпорация попросила выделить из краевого бюджета на достройку домов 1,6 млрд рублей. Контрольно-счетная палата региона раскритиковала эту поправку в бюджет Прикамья.