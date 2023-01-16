Компанию пермских властей обязали выплатить неустойку дольщикам

Суд обязал АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), созданное региональными властями, выплатить полную сумму неустойки дольщикам из Березников. Клиенты компании ждали своего жилья более трех лет, и еще в 2021 году суд обязал КРПК выплатить им компенсацию — каждый из трех дольщиков получил более чем по 300 тысяч рублей. Но корпорация решила эту сумму уменьшить до 30 тысяч, для чего сама подала иск, однако суд проиграла, рассказали в суде Березников.
«Просрочка исполнения обязательства АО „КРПК“ перед ответчиками имела место более трех лет. Принимая во внимание цену договора, которая составляет более 2 000 000 рублей, длительный период просрочки, неисполнение обязательств застройщиком, суд пришел к выводу, что основания для уменьшения размера взысканной неустойки отсутствуют», — говорится на сайте городского суда Березников. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В сообщении суда не указано, о каком объекте долевого строительства идет речь, а решение пока не опубликовано. В Березниках КРПК реализует проект жилого микрорайона для переселения людей из зоны техногенной катастрофы. За стройкой, как рассказывало URA.RU, следит президент РФ Владимир Путин. В августе 2022 года корпорация попросила выделить из краевого бюджета на достройку домов 1,6 млрд рублей. Контрольно-счетная палата региона раскритиковала эту поправку в бюджет Прикамья.
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Суд обязал АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), созданное региональными властями, выплатить полную сумму неустойки дольщикам из Березников. Клиенты компании ждали своего жилья более трех лет, и еще в 2021 году суд обязал КРПК выплатить им компенсацию — каждый из трех дольщиков получил более чем по 300 тысяч рублей. Но корпорация решила эту сумму уменьшить до 30 тысяч, для чего сама подала иск, однако суд проиграла, рассказали в суде Березников. «Просрочка исполнения обязательства АО „КРПК“ перед ответчиками имела место более трех лет. Принимая во внимание цену договора, которая составляет более 2 000 000 рублей, длительный период просрочки, неисполнение обязательств застройщиком, суд пришел к выводу, что основания для уменьшения размера взысканной неустойки отсутствуют», — говорится на сайте городского суда Березников. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В сообщении суда не указано, о каком объекте долевого строительства идет речь, а решение пока не опубликовано. В Березниках КРПК реализует проект жилого микрорайона для переселения людей из зоны техногенной катастрофы. За стройкой, как рассказывало URA.RU, следит президент РФ Владимир Путин. В августе 2022 года корпорация попросила выделить из краевого бюджета на достройку домов 1,6 млрд рублей. Контрольно-счетная палата региона раскритиковала эту поправку в бюджет Прикамья.