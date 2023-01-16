Иммунолог Крючков спрогнозировал рекордную за 5 лет заболеваемость по гриппу

17 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Грипп и COVID-19 наложатся друг на друга, напомнил Николай Крючков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Грядущий в конце января всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппа будет рекордным за последние пять лет. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Этот год будет не рекордный по ковиду. Но все равно очень высокий, серьезный. Сезон [всплеск заболеваемости с конца января] будет рекордный за последние лет пять по гриппу и по другим ОРВИ. Одно на другое наложится», — объяснил Николай Крючков. По мнению иммунолога, по COVID-19 не будет цифр прошлого года, но ситуация будет не самая благополучная. «Мы не увидим по заболеваемости ковидом рекордов, которые были в январе—феврале 2022 года. Будет примерно половина, но на самом деле и это очень большие цифры. Не будет рекордов по смертности, которые были в „Дельта“ — волну в конце 2021 года, и когда была „Альфа“-линия в начале 2021 года. Но все равно будет много. То есть ситуация далеко не благополучная по ковиду», — объяснил Крючков. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора ЯНАО сообщила, что за первую неделю нового года было зарегистрировано более 3 000 случаев ОРВИ и гриппа и около 60 COVID-19. По словам замруководителя Роспотребнадзора Свердловской области Анжелики Пономаревой, на территории региона в феврале—марте ожидается всплеск заболеваемости гриппом В (ранее циркулировал А). Первый в России случай заражения новым штаммом COVID-19 «Кракен» был зарегистрирован в Пензенской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грядущий в конце января всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппа будет рекордным за последние пять лет. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Этот год будет не рекордный по ковиду. Но все равно очень высокий, серьезный. Сезон [всплеск заболеваемости с конца января] будет рекордный за последние лет пять по гриппу и по другим ОРВИ. Одно на другое наложится», — объяснил Николай Крючков. По мнению иммунолога, по COVID-19 не будет цифр прошлого года, но ситуация будет не самая благополучная. «Мы не увидим по заболеваемости ковидом рекордов, которые были в январе—феврале 2022 года. Будет примерно половина, но на самом деле и это очень большие цифры. Не будет рекордов по смертности, которые были в „Дельта“ — волну в конце 2021 года, и когда была „Альфа“-линия в начале 2021 года. Но все равно будет много. То есть ситуация далеко не благополучная по ковиду», — объяснил Крючков. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора ЯНАО сообщила, что за первую неделю нового года было зарегистрировано более 3 000 случаев ОРВИ и гриппа и около 60 COVID-19. По словам замруководителя Роспотребнадзора Свердловской области Анжелики Пономаревой, на территории региона в феврале—марте ожидается всплеск заболеваемости гриппом В (ранее циркулировал А). Первый в России случай заражения новым штаммом COVID-19 «Кракен» был зарегистрирован в Пензенской области.