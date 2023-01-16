Пятьдесят тысяч пельменей из Свердловской области доставили солдатам в ДНР

17 января 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Солдаты ДНР получили 50 тысяч пельменей от Свердловских пенсионеров и волонтеров Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдатам ДНР доставили 50 тысяч пельменей, сделанные женщинами совместно с волонтерами из Басьяновского поселка Верхнесалдинского округа (Свердловская область). Об этом сообщает telegram-канал «Где? Где? В Салде!». «Продукты дошли успешно. Никто не остался равнодушным: горожане, предприятия и предприниматели оказывают посильную поддержку», — цитирует telegram-канал слова главы Верхней Салды Игоря Сальникова. Он отметил, что акция с домашней едой была реализована именно так, как и задумано. «Наш округ очень сплотился за последний год», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что общественницы отправили помощь свердловским мобилизованным. Женщины отправляют груз не первый раз.

Солдатам ДНР доставили 50 тысяч пельменей, сделанные женщинами совместно с волонтерами из Басьяновского поселка Верхнесалдинского округа (Свердловская область). Об этом сообщает telegram-канал «Где? Где? В Салде!». «Продукты дошли успешно. Никто не остался равнодушным: горожане, предприятия и предприниматели оказывают посильную поддержку», — цитирует telegram-канал слова главы Верхней Салды Игоря Сальникова. Он отметил, что акция с домашней едой была реализована именно так, как и задумано. «Наш округ очень сплотился за последний год», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что общественницы отправили помощь свердловским мобилизованным. Женщины отправляют груз не первый раз.