Пятьдесят тысяч пельменей из Свердловской области доставили солдатам в ДНР

Солдатам ДНР доставили 50 тысяч пельменей, сделанные женщинами совместно с волонтерами из Басьяновского поселка Верхнесалдинского округа (Свердловская область). Об этом сообщает telegram-канал «Где? Где? В Салде!».
«Продукты дошли успешно. Никто не остался равнодушным: горожане, предприятия и предприниматели оказывают посильную поддержку», — цитирует telegram-канал слова главы Верхней Салды Игоря Сальникова.
Он отметил, что акция с домашней едой была реализована именно так, как и задумано. «Наш округ очень сплотился за последний год», — отметил он.
Ранее URA.RU сообщало, что общественницы отправили помощь свердловским мобилизованным. Женщины отправляют груз не первый раз.
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