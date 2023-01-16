16 января 2023

Пятьдесят тысяч пельменей из Свердловской области доставили солдатам в ДНР

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Мясокомбинат
Солдаты ДНР получили 50 тысяч пельменей от Свердловских пенсионеров и волонтеров
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Спецоперация РФ на Украине

Солдатам ДНР доставили 50 тысяч пельменей, сделанные женщинами совместно с волонтерами из Басьяновского поселка Верхнесалдинского округа (Свердловская область). Об этом сообщает telegram-канал «Где? Где? В Салде!».

«Продукты дошли успешно. Никто не остался равнодушным: горожане, предприятия и предприниматели оказывают посильную поддержку», — цитирует telegram-канал слова главы Верхней Салды Игоря Сальникова.

Он отметил, что акция с домашней едой была реализована именно так, как и задумано. «Наш округ очень сплотился за последний год», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что общественницы отправили помощь свердловским мобилизованным. Женщины отправляют груз не первый раз. 

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Солдатам ДНР доставили 50 тысяч пельменей, сделанные женщинами совместно с волонтерами из Басьяновского поселка Верхнесалдинского округа (Свердловская область). Об этом сообщает telegram-канал «Где? Где? В Салде!». «Продукты дошли успешно. Никто не остался равнодушным: горожане, предприятия и предприниматели оказывают посильную поддержку», — цитирует telegram-канал слова главы Верхней Салды Игоря Сальникова. Он отметил, что акция с домашней едой была реализована именно так, как и задумано. «Наш округ очень сплотился за последний год», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что общественницы отправили помощь свердловским мобилизованным. Женщины отправляют груз не первый раз. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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