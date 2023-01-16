16 января 2023

Курганский губернатор показал птицефабрику с ремонтом на 2 млрд рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки, птицеводство
На модернизацию агрофирмы «Боровская» вложено 2 млрд рублей Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков посетил птицефабрику «Боровская», на которой сейчас происходит модернизация производства и ремонт помещений. Об этом он написал в своем telegram-канале и выложил фотографии.

«Быстрыми темпами продолжается модернизация птицефабрики „Боровская“. Уже инвестировано более 2 млрд рублей, а по итогам общий объем инвестиций составит 3 млрд», — пишет Шумков. По его словам, на предприятии создано 60 рабочих мест, к концу года планируется открыть еще 40. Также после модернизации птицефабрика намерена увеличить производство продукции на 10 тысяч тонн.

В июне агрофирма «Боровская», расположенная в Кетовском округе, массово набирала сотрудников. Всего было открыто 35 вакансий на обработчиков птицы, обвальщиков и птицеводов. Максимальную зарплату обещают до 35 тысяч рублей.

Губернатор Курганской области лично оценил, как проходит модернизация фабрики
Фото:
На птицефабрике разводят кур
Фото:
В модернизацию предприятия уже вложено 2 млрд рублей
Фото:
Всего на модернизацию птицефабрики планируется потратить около 3 млрд рублей
Фото:

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Глава Курганской области Вадим Шумков посетил птицефабрику «Боровская», на которой сейчас происходит модернизация производства и ремонт помещений. Об этом он написал в своем telegram-канале и выложил фотографии. «Быстрыми темпами продолжается модернизация птицефабрики „Боровская“. Уже инвестировано более 2 млрд рублей, а по итогам общий объем инвестиций составит 3 млрд», — пишет Шумков. По его словам, на предприятии создано 60 рабочих мест, к концу года планируется открыть еще 40. Также после модернизации птицефабрика намерена увеличить производство продукции на 10 тысяч тонн. В июне агрофирма «Боровская», расположенная в Кетовском округе, массово набирала сотрудников. Всего было открыто 35 вакансий на обработчиков птицы, обвальщиков и птицеводов. Максимальную зарплату обещают до 35 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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