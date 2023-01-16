На модернизацию агрофирмы «Боровская» вложено 2 млрд рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков посетил птицефабрику «Боровская», на которой сейчас происходит модернизация производства и ремонт помещений. Об этом он написал в своем telegram-канале и выложил фотографии.

«Быстрыми темпами продолжается модернизация птицефабрики „Боровская“. Уже инвестировано более 2 млрд рублей, а по итогам общий объем инвестиций составит 3 млрд», — пишет Шумков. По его словам, на предприятии создано 60 рабочих мест, к концу года планируется открыть еще 40. Также после модернизации птицефабрика намерена увеличить производство продукции на 10 тысяч тонн.

В июне агрофирма «Боровская», расположенная в Кетовском округе, массово набирала сотрудников. Всего было открыто 35 вакансий на обработчиков птицы, обвальщиков и птицеводов. Максимальную зарплату обещают до 35 тысяч рублей.

Губернатор Курганской области лично оценил, как проходит модернизация фабрики Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

На птицефабрике разводят кур Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

В модернизацию предприятия уже вложено 2 млрд рублей Фото: telegram-канал Вадима Шумкова