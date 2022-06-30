Крупная курганская птицефабрика массово набирает сотрудников

На птицефабрику «Боровскую» набирают обработчиков птиц и обвальщиков (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области на птицефабрику «Боровскую» в Кетовском районе требуются обработчики птиц, обвальщики тушек и птицеводы. Заработная плата до 35 000 рублей. Такая информация размещена на интерактивном портале службы занятости населения региона.

«АО „Агрофирма Боровская“ требуются обработчики птиц. Заработная плата от 20 000 до 35 000 рублей. Должностные обязанности: работа на конвейере, разделка, фасовка, упаковка мяса птицы. 25 вакантных рабочих мест», — говорится в объявлении.

Обвальщикам тушек птицы предлагают зарплату от 25 000 до 35 000 рублей. Птицеводам обещают платить от 20 000 до 30 000 рублей. На эти должности на предприятии открыто десять вакансий.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о будущем крупной птицефабрики. По словам главы региона, в развитие предприятия вложат 3 млрд рублей. Это позволит создать новые рабочие места и увеличить объемы производства более чем в два раза.