Глава Донецкой области подал в отставку вслед за Арестовичем из-за «фатальной ошибки»

17 января 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Арестович заявил, что попадание ракеты по жилому дому в Днепре произошло из-за работы ПВО Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко подал в отставку после ухода с поста советника президента Украины Алексея Арестовича. Последний назвал причину попадания в жилой дом в Днепре работой ПВО Украины. Об этом сообщил сам Кириленко. «Не могу простить себе, что допустил фатальную ошибку. Поэтому, по примеру Арестовича, покидаю должность по собственному желанию», — написал он в своем аккаунте в Twitter. Пост продержался недолго — спустя время автор его удалил. Попадание ракеты в жилой дом Днепра произошло 14 января. В результате него погибло не менее 44 человек. В интервью с Марком Фейгином (признан иноагентом в РФ) Арестович заявил, что инцидент является причиной работы ПВО Украины. После этого советник Зеленского назвал свои слова ошибочными и извинился, сообщает RT. 17 января Арестович подал в отставку.

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко подал в отставку после ухода с поста советника президента Украины Алексея Арестовича. Последний назвал причину попадания в жилой дом в Днепре работой ПВО Украины. Об этом сообщил сам Кириленко. «Не могу простить себе, что допустил фатальную ошибку. Поэтому, по примеру Арестовича, покидаю должность по собственному желанию», — написал он в своем аккаунте в Twitter. Пост продержался недолго — спустя время автор его удалил. Попадание ракеты в жилой дом Днепра произошло 14 января. В результате него погибло не менее 44 человек. В интервью с Марком Фейгином (признан иноагентом в РФ) Арестович заявил, что инцидент является причиной работы ПВО Украины. После этого советник Зеленского назвал свои слова ошибочными и извинился, сообщает RT. 17 января Арестович подал в отставку.