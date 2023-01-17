Глава Донецкой области подал в отставку вслед за Арестовичем из-за «фатальной ошибки»

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, кресло главы
Арестович заявил, что попадание ракеты по жилому дому в Днепре произошло из-за работы ПВО Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко подал в отставку после ухода с поста советника президента Украины Алексея Арестовича. Последний назвал причину попадания в жилой дом в Днепре работой ПВО Украины. Об этом сообщил сам Кириленко.

«Не могу простить себе, что допустил фатальную ошибку. Поэтому, по примеру Арестовича, покидаю должность по собственному желанию», — написал он в своем аккаунте в Twitter. Пост продержался недолго — спустя время автор его удалил.

Попадание ракеты в жилой дом Днепра произошло 14 января. В результате него погибло не менее 44 человек. В интервью с Марком Фейгином (признан иноагентом в РФ) Арестович заявил, что инцидент является причиной работы ПВО Украины. После этого советник Зеленского назвал свои слова ошибочными и извинился, сообщает RT. 17 января Арестович подал в отставку.

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Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко подал в отставку после ухода с поста советника президента Украины Алексея Арестовича. Последний назвал причину попадания в жилой дом в Днепре работой ПВО Украины. Об этом сообщил сам Кириленко. «Не могу простить себе, что допустил фатальную ошибку. Поэтому, по примеру Арестовича, покидаю должность по собственному желанию», — написал он в своем аккаунте в Twitter. Пост продержался недолго — спустя время автор его удалил. Попадание ракеты в жилой дом Днепра произошло 14 января. В результате него погибло не менее 44 человек. В интервью с Марком Фейгином (признан иноагентом в РФ) Арестович заявил, что инцидент является причиной работы ПВО Украины. После этого советник Зеленского назвал свои слова ошибочными и извинился, сообщает RT. 17 января Арестович подал в отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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