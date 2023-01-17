Глава Донецкой области подал в отставку вслед за Арестовичем из-за «фатальной ошибки»

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко подал в отставку после ухода с поста советника президента Украины Алексея Арестовича. Последний назвал причину попадания в жилой дом в Днепре работой ПВО Украины. Об этом сообщил сам Кириленко.
«Не могу простить себе, что допустил фатальную ошибку. Поэтому, по примеру Арестовича, покидаю должность по собственному желанию», — написал он в своем аккаунте в Twitter. Пост продержался недолго — спустя время автор его удалил.
Попадание ракеты в жилой дом Днепра произошло 14 января. В результате него погибло не менее 44 человек. В интервью с Марком Фейгином (признан иноагентом в РФ) Арестович заявил, что инцидент является причиной работы ПВО Украины. После этого советник Зеленского назвал свои слова ошибочными и извинился, сообщает RT. 17 января Арестович подал в отставку.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко подал в отставку после ухода с поста советника президента Украины Алексея Арестовича. Последний назвал причину попадания в жилой дом в Днепре работой ПВО Украины. Об этом сообщил сам Кириленко. «Не могу простить себе, что допустил фатальную ошибку. Поэтому, по примеру Арестовича, покидаю должность по собственному желанию», — написал он в своем аккаунте в Twitter. Пост продержался недолго — спустя время автор его удалил. Попадание ракеты в жилой дом Днепра произошло 14 января. В результате него погибло не менее 44 человек. В интервью с Марком Фейгином (признан иноагентом в РФ) Арестович заявил, что инцидент является причиной работы ПВО Украины. После этого советник Зеленского назвал свои слова ошибочными и извинился, сообщает RT. 17 января Арестович подал в отставку.