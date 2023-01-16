Тюменских фермеров возмутила новая мера господдержки

Новая субсидия положена тем. кто производит картофель и семена элитных сортов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самозанятые фермеры недовольны новой мерой государственной поддержки. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности аграрий из Нижнетавдинского района Тюменской области. Речь идет о субсидии на производство картофеля, которую будут выплачивать в 2023 году.

«Нам этой субсидии будет недостаточно, чтобы покрыть даже себестоимость картофеля. Там будет около 3000 рублей из расчета на тонну проданного продукта — это очень мало, учитывая все расходы на ремонт техники, топливо, удобрения и остальное. Этого катастрофически мало будет, и это уже даже не смешно», — пояснил фермер.

О новой субсидии самозанятым департамент агропромышленного комплекса объявил в январе 2023 года. Предполагается, что в ближайшее время начнется прием заявок на получение это меры государственной поддержки. «С 2023 года граждане, оформленные как „самозанятые“, могут компенсировать затраты на приобретение семян, ГСМ, запасных частей, расходных материалов и так далее. Ставка на 1 тонну реализованных картофеля или овощей — 3000 рублей, но не более 90% фактических затрат», — говорится в сообщении департамента.

По мнению фермеров, субсидии малому бизнесу сейчас не покрывают и половины себестоимости. Однако, ни расходов на производство, ни закупочной цены на картофель аграрии назвать не смогли. URA.RU направило запрос в профильный департамент, ответ на него ожидается.

Ранее агентство рассказало о кризисе, который назревает в мясном животноводстве Тюменской области. Власти отреагировали на этот кризис заявлением о том, что новых субсидий местным фермерам ждать не стоит.