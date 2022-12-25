Тюменские фермеры не получат новых мер господдержки

26 декабря 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Владимир Чейметов уверен, что существующей господдержки местным фермерам хватает Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменским фермерским хозяйствам не стоит рассчитывать на новые меры государственной поддержки. Об этом на пресс-конференции заявил директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. По его словам, существующих грантов и субсидий достаточно для поддержания местных аграриев. «Та господдержка, которая сейчас есть, ее хватает, чтобы развивать и растениеводство, и молочное животноводство. Мы можем поддержать существующие хозяйства и новые стартапы, закупать новое оборудование для кооперативов», — добавил Чейметов. Как оценивается эффективность существующих мер, и почему часть субсидий отменяют, Чейметов не пояснил. Однако добавил, что на дополнительное финансирование в 2023 году смогут рассчитывать фермеры, оформленные в налоговой инспекции как самозанятые. Но эту субсидию получат только те, кто развивает молочное животноводство. Ранее URA.RU рассказывало о кризисе, который назревает в мясном животноводстве Тюменской области. Из-за отмены некоторых мер господдержки, фермеры Армизонского района намерены закрывать хозяйства.

Тюменским фермерским хозяйствам не стоит рассчитывать на новые меры государственной поддержки. Об этом на пресс-конференции заявил директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. По его словам, существующих грантов и субсидий достаточно для поддержания местных аграриев. «Та господдержка, которая сейчас есть, ее хватает, чтобы развивать и растениеводство, и молочное животноводство. Мы можем поддержать существующие хозяйства и новые стартапы, закупать новое оборудование для кооперативов», — добавил Чейметов. Как оценивается эффективность существующих мер, и почему часть субсидий отменяют, Чейметов не пояснил. Однако добавил, что на дополнительное финансирование в 2023 году смогут рассчитывать фермеры, оформленные в налоговой инспекции как самозанятые. Но эту субсидию получат только те, кто развивает молочное животноводство. Ранее URA.RU рассказывало о кризисе, который назревает в мясном животноводстве Тюменской области. Из-за отмены некоторых мер господдержки, фермеры Армизонского района намерены закрывать хозяйства.