17 января 2023

Курганский застройщик Бабочкин будет судиться из-за скандальной стройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Товарная, 5. Курган, стройка, улица товарная 5, коли мяготина 111б
Бизнесмен Бабочкин обжалует решение суда о запрете стройки в центре Кургана Фото:

Бизнесмен Александр Бабочкин, компании которого суд отменил разрешение на строительство многоэтажного дома по улице Коли Мяготина 111б, будет обжаловать запрет. Об этом застройщик рассказал корреспонденту URA.RU. Ранее суд признал стройку в центре Кургана незаконной из-за нарушений проектной документации.

«Обжаловать будем дальше. Решение незаконное, принято судом под давлением. Во всех ходатайствах нам было незаконно отказано», — сказал URA.RU Александр Бабочкин.

Ранее URA.RU писало, что строительной компании «СЗ «Сибирский газовик», которая принадлежит бизнесмену Александру Бабочкину, запретили строить многоэтажный жилой дом в центре Кургана. По данным прокуратуры, при разработке проектной документации были допущены нарушения. До этого на скандальную стройку жаловались горожане, которые утверждали, что из-за нее деформировались соседние дома. После проверок прокуратурой были возбуждены уголовные дела в отношении местных чиновников.

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Бизнесмен Александр Бабочкин, компании которого суд отменил разрешение на строительство многоэтажного дома по улице Коли Мяготина 111б, будет обжаловать запрет. Об этом застройщик рассказал корреспонденту URA.RU. Ранее суд признал стройку в центре Кургана незаконной из-за нарушений проектной документации. «Обжаловать будем дальше. Решение незаконное, принято судом под давлением. Во всех ходатайствах нам было незаконно отказано», — сказал URA.RU Александр Бабочкин. Ранее URA.RU писало, что строительной компании «СЗ «Сибирский газовик», которая принадлежит бизнесмену Александру Бабочкину, запретили строить многоэтажный жилой дом в центре Кургана. По данным прокуратуры, при разработке проектной документации были допущены нарушения. До этого на скандальную стройку жаловались горожане, которые утверждали, что из-за нее деформировались соседние дома. После проверок прокуратурой были возбуждены уголовные дела в отношении местных чиновников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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