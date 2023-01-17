Курганский застройщик Бабочкин будет судиться из-за скандальной стройки

18 января 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Бизнесмен Бабочкин обжалует решение суда о запрете стройки в центре Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бизнесмен Александр Бабочкин, компании которого суд отменил разрешение на строительство многоэтажного дома по улице Коли Мяготина 111б, будет обжаловать запрет. Об этом застройщик рассказал корреспонденту URA.RU. Ранее суд признал стройку в центре Кургана незаконной из-за нарушений проектной документации. «Обжаловать будем дальше. Решение незаконное, принято судом под давлением. Во всех ходатайствах нам было незаконно отказано», — сказал URA.RU Александр Бабочкин. Ранее URA.RU писало, что строительной компании «СЗ «Сибирский газовик», которая принадлежит бизнесмену Александру Бабочкину, запретили строить многоэтажный жилой дом в центре Кургана. По данным прокуратуры, при разработке проектной документации были допущены нарушения. До этого на скандальную стройку жаловались горожане, которые утверждали, что из-за нее деформировались соседние дома. После проверок прокуратурой были возбуждены уголовные дела в отношении местных чиновников.

Бизнесмен Александр Бабочкин, компании которого суд отменил разрешение на строительство многоэтажного дома по улице Коли Мяготина 111б, будет обжаловать запрет. Об этом застройщик рассказал корреспонденту URA.RU. Ранее суд признал стройку в центре Кургана незаконной из-за нарушений проектной документации. «Обжаловать будем дальше. Решение незаконное, принято судом под давлением. Во всех ходатайствах нам было незаконно отказано», — сказал URA.RU Александр Бабочкин. Ранее URA.RU писало, что строительной компании «СЗ «Сибирский газовик», которая принадлежит бизнесмену Александру Бабочкину, запретили строить многоэтажный жилой дом в центре Кургана. По данным прокуратуры, при разработке проектной документации были допущены нарушения. До этого на скандальную стройку жаловались горожане, которые утверждали, что из-за нее деформировались соседние дома. После проверок прокуратурой были возбуждены уголовные дела в отношении местных чиновников.