Основателю пермской «Единой России» поставили сверхзадачу по выборам мэра Березников

Основателя пермской «Единой России» отправляют в Березники на выборы мэра

04 января 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Сергей Бритвин должен помочь отделению ЕР в Березниках с текущей работой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Покидающему пост секретаря отделения «Единой России» в Свердловском районе Перми Сергею Бритвину прочат пост партийного куратора выборов нового мэра Березников. Об этом сообщили несколько источников URA.RU в политэлитах. Основным претендентом на пост главы города является руководитель ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. Бритвин, который считается одним из основателей партии в Прикамье, должен обеспечить прохождение Казаченко в местной думе. «Бритвина „переводят“ в Березники. Ему надо будет провести работу с депутатами от „Единой России“, у которой большинство в местной думе», — отметил источник. Секретаря местного отделения (Михаил Кузвесов) менять не будут. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев подтвердил информацию. По его словам, Сергей Бритвин на позиции представителя регионального исполкома в Березниках будет помогать местному отделению по вопросам текущей работы. «В силу разных причин в отделении есть вопросы по текущей деятельности, которые надо решать. А Березники — второй по количеству жителей город в крае. Именно текущей. Глобальных проблем в Березниках нет. Сергей Юрьевич — человек опытный, работой с местными отделениями занимается больше 20 лет, поэтому мы направляем его в Березники для усиления», — отметил Григорьев. Но, по его словам, предстоящий конкурс по отбору мэра к задачам Бритвина не относятся. Он будет заниматься «подготовкой предстоящих крупных выборных кампаний». Сергей Бритвин считается одним из основателей пермского реготделения «Единой России». Партстроительством он занимался с начала 2000-х годов. В 2012—2013 году Бритвин руководил исполкомом «Единой России», занимал пост члена крайизбиркома. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае меняется руководство местных отделений в Ленинском и Свердловском районе Перми. Конкурс по выборам мэра Березников пройдет в феврале. Занимавший меньше двух лет пост главы города Константин Светлаков уволился в августе этого года по семейным обстоятельствам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Покидающему пост секретаря отделения «Единой России» в Свердловском районе Перми Сергею Бритвину прочат пост партийного куратора выборов нового мэра Березников. Об этом сообщили несколько источников URA.RU в политэлитах. Основным претендентом на пост главы города является руководитель ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. Бритвин, который считается одним из основателей партии в Прикамье, должен обеспечить прохождение Казаченко в местной думе. «Бритвина „переводят“ в Березники. Ему надо будет провести работу с депутатами от „Единой России“, у которой большинство в местной думе», — отметил источник. Секретаря местного отделения (Михаил Кузвесов) менять не будут. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев подтвердил информацию. По его словам, Сергей Бритвин на позиции представителя регионального исполкома в Березниках будет помогать местному отделению по вопросам текущей работы. «В силу разных причин в отделении есть вопросы по текущей деятельности, которые надо решать. А Березники — второй по количеству жителей город в крае. Именно текущей. Глобальных проблем в Березниках нет. Сергей Юрьевич — человек опытный, работой с местными отделениями занимается больше 20 лет, поэтому мы направляем его в Березники для усиления», — отметил Григорьев. Но, по его словам, предстоящий конкурс по отбору мэра к задачам Бритвина не относятся. Он будет заниматься «подготовкой предстоящих крупных выборных кампаний». Сергей Бритвин считается одним из основателей пермского реготделения «Единой России». Партстроительством он занимался с начала 2000-х годов. В 2012—2013 году Бритвин руководил исполкомом «Единой России», занимал пост члена крайизбиркома. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае меняется руководство местных отделений в Ленинском и Свердловском районе Перми. Конкурс по выборам мэра Березников пройдет в феврале. Занимавший меньше двух лет пост главы города Константин Светлаков уволился в августе этого года по семейным обстоятельствам.