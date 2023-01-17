Роспотребнадзор выступил с заявлением из-за массового заражения гепатитом среди челябинцев

Гепатит А выявили у 50 челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Причиной массового заражения гепатитом А среди жителей Челябинской области являются многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического режима на двух предприятиях общепита. Об этом заявили в пресс-службе регионального Роспортебнадзора.

«В рамках эпидрасследования сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал пунктов питания отстранен от работы и обследован на вирусный гепатит А, установлен круг контактных лиц», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, источником заболеваний стала продукция, которую готовят на двух предприятиях общепита региона. Их владельцами являются частные предприниматели. На предприятиях произведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция.

В ведомстве добавили, что инкубационный период заболевания составляет 35 дней. Поэтому несмотря на то, что деятельность предприятия была приостановлена еще в начале января, в данный момент продолжают активно выявляться новые случаи заболевания. По данным областного Минздрава, первоначально стало известно о 17 случаях заражения гепатитом А, затем количество заболевших выросло до 50.