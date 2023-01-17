В Кетовском округе появятся сотни рабочих мест

После запуска инвестпроекта в Курганской области наберут до 300 новых сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие завода
В Кетовском округе создадут несколько новых промпроизводств Фото:

После реализации нового проекта в Кетовском округе Курганской области появится до трехсот рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Речь идет о запуске совместного инвестпроекта компаний «Бентизол» и «Бентонит Кургана».

«ООО „Бентизол“ вместе с ООО „Бентонит“ планирует расширить список продукции и начать работу новых производств по изготовлению полипропиленовой ткани и упаковки, бентонитовых блоков и кирпичей, дренажного мата и геомембран, а также открыть цех мелкой фасовки. После реализации проект площадью более 9 га позволит создать около восьмидесяти новых рабочих мест, а в перспективе — до 300», — рассказали в пресс-службе правительства Курганской области.

В связи с этим глава региона Вадим Шумков поручил своему заму по экономической политике Владимиру Архипову и директору департамента экономразвития Владимиру Ковалеву помочь с вопросами покупки оборудования для промплощадки. Власти также предложили бизнесу помощь в привлечении новых рабочих кадров.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал создание нового промышленного производства в регионе. Он отметил, что инвестпроект увеличит количество рабочих мест, но на тот момент не уточнил, сколько вакансий будет предложено.

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После реализации нового проекта в Кетовском округе Курганской области появится до трехсот рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Речь идет о запуске совместного инвестпроекта компаний «Бентизол» и «Бентонит Кургана». «ООО „Бентизол“ вместе с ООО „Бентонит“ планирует расширить список продукции и начать работу новых производств по изготовлению полипропиленовой ткани и упаковки, бентонитовых блоков и кирпичей, дренажного мата и геомембран, а также открыть цех мелкой фасовки. После реализации проект площадью более 9 га позволит создать около восьмидесяти новых рабочих мест, а в перспективе — до 300», — рассказали в пресс-службе правительства Курганской области. В связи с этим глава региона Вадим Шумков поручил своему заму по экономической политике Владимиру Архипову и директору департамента экономразвития Владимиру Ковалеву помочь с вопросами покупки оборудования для промплощадки. Власти также предложили бизнесу помощь в привлечении новых рабочих кадров. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал создание нового промышленного производства в регионе. Он отметил, что инвестпроект увеличит количество рабочих мест, но на тот момент не уточнил, сколько вакансий будет предложено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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