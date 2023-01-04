Губернатор Шумков сообщил о создании нового производства в Кургане

05 января 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Новое промышленное производство создадут компании «Бентонит Кургана» и «Бентизол», сообщил Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал создание нового промышленного производства, которое позволит увеличить количество рабочих мест. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Компании „Бентонит Кургана“ и „Бентизол“ начинают проект создания нового промышленного производства в нашем регионе. Им новый объект, нам новые рабочие места. Поддержим», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Шумков рассказал о новых стройках в крупном районе Кургана. Губернатор озвучил планы по строительству нескольких дорог в жилом массиве Заозерного района. До этого глава региона заявлял о строительстве дороги к ЖК «Солнце парк» на берегу реки Тобол на бульваре Солнечный.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал создание нового промышленного производства, которое позволит увеличить количество рабочих мест. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Компании „Бентонит Кургана“ и „Бентизол“ начинают проект создания нового промышленного производства в нашем регионе. Им новый объект, нам новые рабочие места. Поддержим», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Шумков рассказал о новых стройках в крупном районе Кургана. Губернатор озвучил планы по строительству нескольких дорог в жилом массиве Заозерного района. До этого глава региона заявлял о строительстве дороги к ЖК «Солнце парк» на берегу реки Тобол на бульваре Солнечный.