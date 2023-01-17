Экс-советник Пентагона рассказал о панике в ВСУ из-за наступления России

Экс-советник Пентагона Макгергор: в рядах ВСУ паника из-за успешных действий армии России

17 января 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

В США подтвердили панику среди соладт ВСУ из-за успешного наступления России Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за успешных действий армии России оказались в нелегком положении, ситуация для них сейчас «пугающая». Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украинские врачи и медсестры перегружены из-за количества поступающих раненых. Есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. Ситуация действительно пугающая», — рассказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Redacted. По словам полковника, неопытные солдаты пытаются наступать, но попадают под сильнейший огонь, осознавая в конечном итоге, что командование их бросило. Он также заявил, что часть солдат ВСУ сдается в плен россиянам, а другая бежит с поля боя, попадая в итоге в руки киевской тайной полиции, которая казнит дезертиров. Россия с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что приоритетными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об успехах российских военных в Соледаре. Согласно его словам, бойцы «Вагнера» выбили солдат ВСУ из «последнего оплота» у Соледара. Кроме того, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил хорошие результаты российских военных в боях под Авдеевкой, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за успешных действий армии России оказались в нелегком положении, ситуация для них сейчас «пугающая». Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украинские врачи и медсестры перегружены из-за количества поступающих раненых. Есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. Ситуация действительно пугающая», — рассказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Redacted. По словам полковника, неопытные солдаты пытаются наступать, но попадают под сильнейший огонь, осознавая в конечном итоге, что командование их бросило. Он также заявил, что часть солдат ВСУ сдается в плен россиянам, а другая бежит с поля боя, попадая в итоге в руки киевской тайной полиции, которая казнит дезертиров. Россия с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что приоритетными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об успехах российских военных в Соледаре. Согласно его словам, бойцы «Вагнера» выбили солдат ВСУ из «последнего оплота» у Соледара. Кроме того, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил хорошие результаты российских военных в боях под Авдеевкой, передает RT.