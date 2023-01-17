17 января 2023

Шольц уклонился от вопроса о поставках танков Leopard 2 Киеву

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф
Шольц не захотел рассказывать о том, будет ли Германия поставлять ВСУ танки Leopard 2 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц не захотел отвечать на вопрос о том, станет ли его страна поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard 2. На полях Всемирного экономического форума в Давосе с канцлером беседовало агентство Bloomberg.

«Одной из наших целей является поддержка Украины столько, сколько потребуется, всеми средствами, которыми мы располагаем, однако также нужно избегать эскалации», — ответил Шольц на вопрос журналиста о возможностях организации поставок танков Киеву, слова канцлера переданы в соответствующей статье. Он также добавил, что Германия ведет переговоры касательно поддержки Украины, однако делает это непублично.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. Президент России Владимир Путин в качестве основных задач спецоперации обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса от агрессии со стороны украинских властей. Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Шольц должен был в течение суток объявить о поставках соответствующей техники Киеву. Военкор URA.RU Евгений Линин рассказывал, что Польша собирается передать Украине усиленные версии танков Leopard 2.

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Канцлер Германии Олаф Шольц не захотел отвечать на вопрос о том, станет ли его страна поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard 2. На полях Всемирного экономического форума в Давосе с канцлером беседовало агентство Bloomberg. «Одной из наших целей является поддержка Украины столько, сколько потребуется, всеми средствами, которыми мы располагаем, однако также нужно избегать эскалации», — ответил Шольц на вопрос журналиста о возможностях организации поставок танков Киеву, слова канцлера переданы в соответствующей статье. Он также добавил, что Германия ведет переговоры касательно поддержки Украины, однако делает это непублично. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. Президент России Владимир Путин в качестве основных задач спецоперации обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса от агрессии со стороны украинских властей. Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Шольц должен был в течение суток объявить о поставках соответствующей техники Киеву. Военкор URA.RU Евгений Линин рассказывал, что Польша собирается передать Украине усиленные версии танков Leopard 2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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