Экс-премьер Украины оценил шансы страны на вступление в НАТО и ЕС

Экс-премьер Украины Азаров не видит Украину членом НАТО и ЕС в ближайшее время

18 января 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

Азаров рассказал о последствиях для Украины в случае вступления в ЕС Фото: Владимир Андреев НАТО и Евросоюз не примут в свои составы Украину в ближайшее время. Такое мнение высказал Николай Азаров, который был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год. «Я уже много раз говорил, что никакого вступления в ближайшем будущем ни туда ни сюда не будет. Ни в Североатлантический альянс, ни в Евросоюз», — сказал Азаров в беседе с «Известиями». Ранее Азаров предрек катастрофу для Украины после возможного вступления в Евросоюз. По его словам, через 20 лет страна станет дешевой территорией для получения ресурсов. Он также назвал один из важных принципов ЕС, который может стать причиной распада объединения европейских государств.

НАТО и Евросоюз не примут в свои составы Украину в ближайшее время. Такое мнение высказал Николай Азаров, который был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год. «Я уже много раз говорил, что никакого вступления в ближайшем будущем ни туда ни сюда не будет. Ни в Североатлантический альянс, ни в Евросоюз», — сказал Азаров в беседе с «Известиями». Ранее Азаров предрек катастрофу для Украины после возможного вступления в Евросоюз. По его словам, через 20 лет страна станет дешевой территорией для получения ресурсов. Он также назвал один из важных принципов ЕС, который может стать причиной распада объединения европейских государств.