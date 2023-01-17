Экс-премьер Украины оценил шансы страны на вступление в НАТО и ЕС

Азаров рассказал о последствиях для Украины в случае вступления в ЕС
НАТО и Евросоюз не примут в свои составы Украину в ближайшее время. Такое мнение высказал Николай Азаров, который был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год.
«Я уже много раз говорил, что никакого вступления в ближайшем будущем ни туда ни сюда не будет. Ни в Североатлантический альянс, ни в Евросоюз», — сказал Азаров в беседе с «Известиями».
Ранее Азаров предрек катастрофу для Украины после возможного вступления в Евросоюз. По его словам, через 20 лет страна станет дешевой территорией для получения ресурсов. Он также назвал один из важных принципов ЕС, который может стать причиной распада объединения европейских государств.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.