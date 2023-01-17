17 января 2023

Экс-премьер Украины оценил шансы страны на вступление в НАТО и ЕС

Экс-премьер Украины Азаров не видит Украину членом НАТО и ЕС в ближайшее время
© Служба новостей «URA.RU»
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8 съезд СР. Москва, азаров николай, съезд
Азаров рассказал о последствиях для Украины в случае вступления в ЕС Фото:

НАТО и Евросоюз не примут в свои составы Украину в ближайшее время. Такое мнение высказал Николай Азаров, который был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год.

«Я уже много раз говорил, что никакого вступления в ближайшем будущем ни туда ни сюда не будет. Ни в Североатлантический альянс, ни в Евросоюз», — сказал Азаров в беседе с «Известиями».

Ранее Азаров предрек катастрофу для Украины после возможного вступления в Евросоюз. По его словам, через 20 лет страна станет дешевой территорией для получения ресурсов. Он также назвал один из важных принципов ЕС, который может стать причиной распада объединения европейских государств.

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НАТО и Евросоюз не примут в свои составы Украину в ближайшее время. Такое мнение высказал Николай Азаров, который был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год. «Я уже много раз говорил, что никакого вступления в ближайшем будущем ни туда ни сюда не будет. Ни в Североатлантический альянс, ни в Евросоюз», — сказал Азаров в беседе с «Известиями». Ранее Азаров предрек катастрофу для Украины после возможного вступления в Евросоюз. По его словам, через 20 лет страна станет дешевой территорией для получения ресурсов. Он также назвал один из важных принципов ЕС, который может стать причиной распада объединения европейских государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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