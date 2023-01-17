В США раскрыли «тайный план» в отношении России

Политобозреватель Хортон: тайный план США заключался в поддержке повстанцев на западе Украины

18 января 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

Политический обозреватель Скотт Хортон: тайный план США — поддержка повстанцев в западной Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка повстанцев в западной Украине против российских сил в восточной части являлась «тайным планом» Вашингтона в отношении РФ. Об этом заявил американский политический обозреватель Скотт Хортон. «План США состоял в поддержке повстанческого движения! Возможно, в западной части Украины против российских сил на востоке», — озвучил политобозреватель Скотт Хортон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он также привел в пример конфликт в Афганистане, когда Вашингтон «поддерживал моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена (лидер запрещенной в России террористической организации „Аль-Каида“ — прим. URA.RU), из-за чего тогда получилось удачно обанкротить Советский Союз». По мнению экспертов, США не хотят переговоров с РФ и нацелены «затянуть» конфликт на территории Украины. Ранее с критикой в адрес властей США выступили американцы, обвинив Вашингтон в разжигании конфликта на Украине. Читатели Bloomberg высказались, что позиция России разоблачила стремление США к гегемонии. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной задачей Вооруженных сил РФ является защита республик Донбасса от геноцида киевского режима.

Поддержка повстанцев в западной Украине против российских сил в восточной части являлась «тайным планом» Вашингтона в отношении РФ. Об этом заявил американский политический обозреватель Скотт Хортон. «План США состоял в поддержке повстанческого движения! Возможно, в западной части Украины против российских сил на востоке», — озвучил политобозреватель Скотт Хортон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он также привел в пример конфликт в Афганистане, когда Вашингтон «поддерживал моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена (лидер запрещенной в России террористической организации „Аль-Каида“ — прим. URA.RU), из-за чего тогда получилось удачно обанкротить Советский Союз». По мнению экспертов, США не хотят переговоров с РФ и нацелены «затянуть» конфликт на территории Украины. Ранее с критикой в адрес властей США выступили американцы, обвинив Вашингтон в разжигании конфликта на Украине. Читатели Bloomberg высказались, что позиция России разоблачила стремление США к гегемонии. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной задачей Вооруженных сил РФ является защита республик Донбасса от геноцида киевского режима.