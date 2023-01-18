Советник Пушилина рассказал, как ВСУ «сдают» польских наемников

Советник Пушилина Гагин: радиопереговоры ВСУ помогают наносить точные удары по позициям поляков

ВСУ своими переговорами помогли ВС РФ уничтожить польских наемников на Украине, сообщил советник Пушилина Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами сдают позиции польских наемников, что позволяет наносить по ним точечные удары. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«В том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», — отметил советник Пушилина. Его слова приводят РИА Новости. Он подчеркнул, что «Волынская резня» не забыта и украинцы и поляки по прежнему недолюбливают друг друга. При этом советник уточняет, что Польша все еще хочет забрать себе часть украинской территории.

Волынская резня произошла в годы Второй Мировой войны. В 1943 году украинская армия уничтожила польское население на территории Волыни (Западная Украина).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский захотел предоставить полякам особый статус на Украине. В январе этого года военкор URA.RU сообщал о появлении польских подразделений в местах боев на Украине. Также советник Пушилина уточнял, что в Соледаре уничтожено около пяти бригад ВСУ. О потерях украинских сил сообщали и сами мирные жители Соледара, пишет «Федеральное агентство новостей». В боях за Соледар принимали участие и члены ЧВК «Вагнер», пишут «Дни.ру».

РФ с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. В ней также принимают участие иностранные наемники на стороне ВСУ.