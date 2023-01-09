Власти Запорожья: ВСУ готовятся форсировать Днепр

09 января 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

ВСУ перекрывают затворы на ГЭС, заявили в Запорожье Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ готовятся форсировать Днепр в райне Каховского водохранилища и для этого уменьшают сток воды. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В последнее время резко обмелел Днепр — и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища», — сказал Рогов в интервью РИА Новости. Он предположил, что десант высадится в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. По его словам, ВСУ постепенно перекрывают гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, в том числе на Кременчугской и Днепропетровской ГЭС. Они это делают, чтобы искусственно уменьшить сток воды в Днепре, сказал Рогов. В ноябре российская армия ушла с правого берега Днепра на левый. В Минобороны РФ объяснили это решение намерением сохранить жизни мирных граждан и военнослужащих. Украина могла атаковать Каховскую ГЭС, из-за чего территория оказалась бы затоплена. Сейчас приоритетным направлением в конфликте между Россией и Украиной является ДНР, заявил URA.RU военкор «Украина.ру» Александр Чаленко.

ВСУ готовятся форсировать Днепр в райне Каховского водохранилища и для этого уменьшают сток воды. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В последнее время резко обмелел Днепр — и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища», — сказал Рогов в интервью РИА Новости. Он предположил, что десант высадится в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. По его словам, ВСУ постепенно перекрывают гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, в том числе на Кременчугской и Днепропетровской ГЭС. Они это делают, чтобы искусственно уменьшить сток воды в Днепре, сказал Рогов. В ноябре российская армия ушла с правого берега Днепра на левый. В Минобороны РФ объяснили это решение намерением сохранить жизни мирных граждан и военнослужащих. Украина могла атаковать Каховскую ГЭС, из-за чего территория оказалась бы затоплена. Сейчас приоритетным направлением в конфликте между Россией и Украиной является ДНР, заявил URA.RU военкор «Украина.ру» Александр Чаленко.