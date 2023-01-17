В ЯНАО на руководство школы возбудили дело за травмы у ученика

Руководство школы в селе Шурышкары (ЯНАО) привлекли к административному делу за ненадлежащее исполнение обязанностей. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, незакрепленные футбольные ворота в спортзале школы упали на ученика, из-за чего тот получил травмы.
«Установлено, что в октябре 2022 г. ученик, находясь в спортзале школы, в результате падения на него незакрепленных футбольных ворот, получил телесные повреждения. Причиной травмирования ребенка явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны руководства образовательного учреждения, допустившего эксплуатацию футбольных ворот без закрепления», — говорится в сообщении.
В отношении директора было возбуждено административное дело за нарушение прав на образование и свобод обучающихся. Трех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. На руководство школы наложили штраф в размере 10 тысяч рублей.
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