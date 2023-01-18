При падении вертолета в Киевской области погибли три человека

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Вертолет рухнул рядом с детским садом Фото:

Как минимум, три человека погибли при падении вертолета в Броварах Киевской области. Такие данные приводит местное управление полиции.

«Предварительно известно о 3 погибших и 5 пострадавших», — сообщает telegram-канал «Украина Online». Ранее сообщалось, что вертолет рухнул рядом с детским садом. Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил факт падения летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры в Броварах. Очевидцы ЧП публикуют кадры трагедии в соцсетях.

Как отмечает экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива, разбившийся военный вертолет марки Sea King мог быть поставлен Великобританией. В своем telegram-канале Кива заявляет, что это старая списанная техника.

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Как минимум, три человека погибли при падении вертолета в Броварах Киевской области. Такие данные приводит местное управление полиции. «Предварительно известно о 3 погибших и 5 пострадавших», — сообщает telegram-канал «Украина Online». Ранее сообщалось, что вертолет рухнул рядом с детским садом. Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил факт падения летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры в Броварах. Очевидцы ЧП публикуют кадры трагедии в соцсетях. Как отмечает экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива, разбившийся военный вертолет марки Sea King мог быть поставлен Великобританией. В своем telegram-канале Кива заявляет, что это старая списанная техника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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