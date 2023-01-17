Челябинский суд не стал накладывать арест на бывшую фирму экс-замгубернатора

Арбитражный суд Челябинской области отказался накладывать арест на имущество совхоза «Береговой» по иску агрохолдинга «Равис», ранее принадлежавшего семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
«В ответ на заявление от ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ принято определение суда. В обеспечительных мерах отказать», — сообщается на сайте арбитражного суда региона.
Заявление с требованием ввести обеспечительные меры было подано 28 декабря. Решение об отказе приняли 17 января.
Совхоз «Береговой» в Каслинском районе до ноября принадлежал родственнице жены Андрея Косилова. По словам бывшего первого замгубернатора области, управлял бизнесом его сын Иван. Нынешней собственницей сельхозпредприятия является Кнар Алоян. В рамках иска «Рависа» с совхоза требуют более 57 млн рублей.
Также в арбитражном суде ведутся слушания по другому делу. По второму иску агрохолдинга ответчиком выступает сам Андрей Косилов, с которого требуют возмещения убытков. Озвученная в иске сумма составляет 73 млн рублей. Суд наложил арест на имущество ответчика, кроме денежного.
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