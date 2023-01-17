Челябинский суд не стал накладывать арест на бывшую фирму экс-замгубернатора

18 января 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Иск отказался накладывать обеспечительные меры на имущество совхоза «Береговой» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области отказался накладывать арест на имущество совхоза «Береговой» по иску агрохолдинга «Равис», ранее принадлежавшего семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «В ответ на заявление от ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ принято определение суда. В обеспечительных мерах отказать», — сообщается на сайте арбитражного суда региона. Заявление с требованием ввести обеспечительные меры было подано 28 декабря. Решение об отказе приняли 17 января. Совхоз «Береговой» в Каслинском районе до ноября принадлежал родственнице жены Андрея Косилова. По словам бывшего первого замгубернатора области, управлял бизнесом его сын Иван. Нынешней собственницей сельхозпредприятия является Кнар Алоян. В рамках иска «Рависа» с совхоза требуют более 57 млн рублей. Также в арбитражном суде ведутся слушания по другому делу. По второму иску агрохолдинга ответчиком выступает сам Андрей Косилов, с которого требуют возмещения убытков. Озвученная в иске сумма составляет 73 млн рублей. Суд наложил арест на имущество ответчика, кроме денежного.

Арбитражный суд Челябинской области отказался накладывать арест на имущество совхоза «Береговой» по иску агрохолдинга «Равис», ранее принадлежавшего семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «В ответ на заявление от ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ принято определение суда. В обеспечительных мерах отказать», — сообщается на сайте арбитражного суда региона. Заявление с требованием ввести обеспечительные меры было подано 28 декабря. Решение об отказе приняли 17 января. Совхоз «Береговой» в Каслинском районе до ноября принадлежал родственнице жены Андрея Косилова. По словам бывшего первого замгубернатора области, управлял бизнесом его сын Иван. Нынешней собственницей сельхозпредприятия является Кнар Алоян. В рамках иска «Рависа» с совхоза требуют более 57 млн рублей. Также в арбитражном суде ведутся слушания по другому делу. По второму иску агрохолдинга ответчиком выступает сам Андрей Косилов, с которого требуют возмещения убытков. Озвученная в иске сумма составляет 73 млн рублей. Суд наложил арест на имущество ответчика, кроме денежного.