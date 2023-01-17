17 января 2023

Челябинский суд не стал накладывать арест на бывшую фирму экс-замгубернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд
Иск отказался накладывать обеспечительные меры на имущество совхоза «Береговой» Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отказался накладывать арест на имущество совхоза «Береговой» по иску агрохолдинга «Равис», ранее принадлежавшего семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«В ответ на заявление от ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ принято определение суда. В обеспечительных мерах отказать», — сообщается на сайте арбитражного суда региона.

Заявление с требованием ввести обеспечительные меры было подано 28 декабря. Решение об отказе приняли 17 января.

Совхоз «Береговой» в Каслинском районе до ноября принадлежал родственнице жены Андрея Косилова. По словам бывшего первого замгубернатора области, управлял бизнесом его сын Иван. Нынешней собственницей сельхозпредприятия является Кнар Алоян. В рамках иска «Рависа» с совхоза требуют более 57 млн рублей.

Также в арбитражном суде ведутся слушания по другому делу. По второму иску агрохолдинга ответчиком выступает сам Андрей Косилов, с которого требуют возмещения убытков. Озвученная в иске сумма составляет 73 млн рублей. Суд наложил арест на имущество ответчика, кроме денежного.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Арбитражный суд Челябинской области отказался накладывать арест на имущество совхоза «Береговой» по иску агрохолдинга «Равис», ранее принадлежавшего семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «В ответ на заявление от ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ принято определение суда. В обеспечительных мерах отказать», — сообщается на сайте арбитражного суда региона. Заявление с требованием ввести обеспечительные меры было подано 28 декабря. Решение об отказе приняли 17 января. Совхоз «Береговой» в Каслинском районе до ноября принадлежал родственнице жены Андрея Косилова. По словам бывшего первого замгубернатора области, управлял бизнесом его сын Иван. Нынешней собственницей сельхозпредприятия является Кнар Алоян. В рамках иска «Рависа» с совхоза требуют более 57 млн рублей. Также в арбитражном суде ведутся слушания по другому делу. По второму иску агрохолдинга ответчиком выступает сам Андрей Косилов, с которого требуют возмещения убытков. Озвученная в иске сумма составляет 73 млн рублей. Суд наложил арест на имущество ответчика, кроме денежного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...