Челябинский агрохолдинг судится с бывшим активом экс-замглавы региона

От бывшего актива семьи Андрея Косилова требуют 57 млн рублей Фото: Вадим Ахметов

Агрохолдинг «Равис» (Челябинская область) потребовал через суд взыскать с компании, ранее принадлежавшей семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова, более 57 млн рублей. Это следует из опубликованного определения арбитражного суда региона.

«ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области к ООО «Совхоз «Береговой» о взыскании убытков в размере 57 868 459 рублей 02 копейки. Совместно с исковым заявлением от истца поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер», — сообщается в судебном документе.

Иск в настоящее время суд оставил без движения. От истца требуется устранить процессуальные нарушения. Судья Елена Сысайлова определила срок для исправления — до 29 января. Ранее собственником «Берегового» была Наиля Асанова, родственница жены Косилова. Руководил фирмой сын экс-чиновника Иван Косилов. В ноябре актив был выставлен на продажу. В результате он сменил владельца. Новой собственницей стала Кнар Алоян.

В этом же суде рассматривается другое дело по иску «Рависа» непосредственно к самому Косилову-старшему. С бывшего вице-губернатора взыскивают 73 млн рублей убытков. В рамках данной суммы суд наложил арест на имущество, кроме денежного. Андрей Косилов остается одним из основателей агрохолдинга. Он руководил «Рависом» до июля 2022 года.

В пресс-службе компании «Равис» на запрос URA.RU от комментариев отказались. Телефон Андрея Косилова молчит. Также на звонок URA.RU не ответили в совхозе «Береговом».