Лавров назвал главное условие для мира на Украине

Лавров: на Украине не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей безопасности РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, сималенд, лавров сергей
Украина не должна угрожать безопасности РФ, уточнил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация РФ на Украине преследует свою определенную цель, которая заключается в отсутствии опасности для России военной инфраструктуры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У спецоперации есть цели, которые не выдуманные, а которые определяются законными интересами безопасности РФ. <…> Также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны», — уточнил Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Лавров подчеркнул, что недопустимы гонения русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины в соответствии с конституцией страны.

Ранее Лавров подчеркнул, что спецоперация закончится только в том случае, когда с Украины перестанет исходить угроза для российского государства и населения Донбасса. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля на территории страны.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецоперация РФ на Украине преследует свою определенную цель, которая заключается в отсутствии опасности для России военной инфраструктуры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «У спецоперации есть цели, которые не выдуманные, а которые определяются законными интересами безопасности РФ. <…> Также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны», — уточнил Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Лавров подчеркнул, что недопустимы гонения русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины в соответствии с конституцией страны. Ранее Лавров подчеркнул, что спецоперация закончится только в том случае, когда с Украины перестанет исходить угроза для российского государства и населения Донбасса. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля на территории страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...