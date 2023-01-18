Лавров назвал главное условие для мира на Украине Лавров: на Украине не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей безопасности РФ 18 января 2023 в 14:12 Размер текста - 17 + Украина не должна угрожать безопасности РФ, уточнил Сергей Лавров Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация РФ на Украине преследует свою определенную цель, которая заключается в отсутствии опасности для России военной инфраструктуры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «У спецоперации есть цели, которые не выдуманные, а которые определяются законными интересами безопасности РФ. <…> Также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны», — уточнил Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Лавров подчеркнул, что недопустимы гонения русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины в соответствии с конституцией страны. Ранее Лавров подчеркнул, что спецоперация закончится только в том случае, когда с Украины перестанет исходить угроза для российского государства и населения Донбасса. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля на территории страны. Спецоперация РФ на Украине преследует свою определенную цель, которая заключается в отсутствии опасности для России военной инфраструктуры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «У спецоперации есть цели, которые не выдуманные, а которые определяются законными интересами безопасности РФ. <…> Также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны», — уточнил Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Лавров подчеркнул, что недопустимы гонения русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины в соответствии с конституцией страны. Ранее Лавров подчеркнул, что спецоперация закончится только в том случае, когда с Украины перестанет исходить угроза для российского государства и населения Донбасса. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля на территории страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям