В Петербурге суд принял иск об отмене сделки по продаже челябинского холдинга

18 января 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Спор о продаже «Здоровой фермы» рассмотрят в марте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск по продаже активов агрохолдинга «Здоровая ферма» в Челябинской области. Это следует из картотеки арбитражных дел. «Принять к производству исковое заявление. Назначить предварительное судебное заседание», — сообщается в документе суда. Результаты аукциона оспаривает ООО «Московская сетевая компания» («МСК»). Иск подан к трем соответчикам: банку «Траст», выступавшему продавцом, «Российскому аукционному дому» и покупателю актива. Им 20 декабря стал «Агропромышленный комплекс «Михайловский», входящий в группу «Черкизово». Сумма сделки превысила четыре миллиарда рублей. Ранее «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. После банкротства актив банку «Траст» удалось продать со второй попытки: первая в 2021 году окончилась неудачно. На торги выставили ряд предприятий, включая права требования к этим компаниям. В ответ на запрос URA.RU в пресс-службе компании «Черкизово» сообщили, что тему не комментируют. В банке пояснили: «МСК» не допустили к торгам из-за отсутствия согласия Федеральной антимонопольной службы. В пресс-службе «Траста» рассказали, что продают активы всем желающим, если те в срок предоставляют весь пакет документов и разрешений. С «МСК» и аукционным домом оперативно связаться не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск по продаже активов агрохолдинга «Здоровая ферма» в Челябинской области. Это следует из картотеки арбитражных дел. «Принять к производству исковое заявление. Назначить предварительное судебное заседание», — сообщается в документе суда. Результаты аукциона оспаривает ООО «Московская сетевая компания» («МСК»). Иск подан к трем соответчикам: банку «Траст», выступавшему продавцом, «Российскому аукционному дому» и покупателю актива. Им 20 декабря стал «Агропромышленный комплекс «Михайловский», входящий в группу «Черкизово». Сумма сделки превысила четыре миллиарда рублей. Ранее «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. После банкротства актив банку «Траст» удалось продать со второй попытки: первая в 2021 году окончилась неудачно. На торги выставили ряд предприятий, включая права требования к этим компаниям. В ответ на запрос URA.RU в пресс-службе компании «Черкизово» сообщили, что тему не комментируют. В банке пояснили: «МСК» не допустили к торгам из-за отсутствия согласия Федеральной антимонопольной службы. В пресс-службе «Траста» рассказали, что продают активы всем желающим, если те в срок предоставляют весь пакет документов и разрешений. С «МСК» и аукционным домом оперативно связаться не удалось.