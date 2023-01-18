В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине

Военный дипломат Бартош: польские наемники пришли на Украину, чтобы захватить территорию

19 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Между украинцами и польскими наемниками сложились напряженные отношения, отметил Александр Бартош Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польские наемники пришли в ВСУ не для поддержки Украины, а чтобы вернуть свои территории. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Отношения между украинскими военнослужащими и поляками, которые прибыли для ведения боевых действий, весьма напряженные и уходят корнями в достаточно далекое историческое прошлое. Украинцы прекрасно понимают, что поляки пришли вовсе не для защиты демократии их страны, а преследуя свои собственные цели. А именно — оккупировать часть территории на западе Украины, которую они считают почему-то исторически своими землями, и установить там свою власть. Польские СМИ уже даже начали сейчас демонстрировать карты, на которых Львов и часть районов Западной Украины принадлежат им», — объяснил Александр Бартош. Военный дипломат подчеркнул, что поляки всегда пренебрежительно относились к украинцам. «Поляки исторически весьма пренебрежительно относились к украинцам: считали их холопами, всячески подавляли их язык, культуру. Рассчитывать здесь на тесный союз на уровне солдат, народов нельзя. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский, конечно, как утопающий хватается за соломинку. Старается привлечь поляков на свою сторону, обещая им и уже предоставляя определенные преимущества в стране. Что является преступлением против украинского народа. Поэтому граждане отторгают такую вот явно антинациональную политику», — добавил Бартош. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что причиной серьезных потерь среди польских наемников в Соледаре являются действия ВСУ. Украинские военные в радиоэфире называли районы, где работают иностранные коллеги. По мнению старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, Польша готовится стать самой сильной армией в Европе. Он считает, чсли на Украине начнется хаос, то страна официально введет свои войска, чтобы вернуть Львов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польские наемники пришли в ВСУ не для поддержки Украины, а чтобы вернуть свои территории. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Отношения между украинскими военнослужащими и поляками, которые прибыли для ведения боевых действий, весьма напряженные и уходят корнями в достаточно далекое историческое прошлое. Украинцы прекрасно понимают, что поляки пришли вовсе не для защиты демократии их страны, а преследуя свои собственные цели. А именно — оккупировать часть территории на западе Украины, которую они считают почему-то исторически своими землями, и установить там свою власть. Польские СМИ уже даже начали сейчас демонстрировать карты, на которых Львов и часть районов Западной Украины принадлежат им», — объяснил Александр Бартош. Военный дипломат подчеркнул, что поляки всегда пренебрежительно относились к украинцам. «Поляки исторически весьма пренебрежительно относились к украинцам: считали их холопами, всячески подавляли их язык, культуру. Рассчитывать здесь на тесный союз на уровне солдат, народов нельзя. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский, конечно, как утопающий хватается за соломинку. Старается привлечь поляков на свою сторону, обещая им и уже предоставляя определенные преимущества в стране. Что является преступлением против украинского народа. Поэтому граждане отторгают такую вот явно антинациональную политику», — добавил Бартош. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что причиной серьезных потерь среди польских наемников в Соледаре являются действия ВСУ. Украинские военные в радиоэфире называли районы, где работают иностранные коллеги. По мнению старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, Польша готовится стать самой сильной армией в Европе. Он считает, чсли на Украине начнется хаос, то страна официально введет свои войска, чтобы вернуть Львов.