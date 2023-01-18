Полпред Якушев передаст губернаторам УрФО новые вводные по проекту Кремля

Уральским губернаторам поручат лично уделять внимание работе Центров управления регионами (ЦУР), чтобы повысить эффективность структуры. Такое задание им передаст полпред президента России в УрФО Владимир Якушев по просьбе первого замглавы АНО «Диалог» Кирилла Истомина. Об этом URA.RU рассказал сам Истомин по итогам встречи с полпредом.
18 января Якушев провел в Екатеринбурге закрытое совещание с директорами уральских ЦУРов и руководством АНО «Диалог» — компании-оператора центров. На встрече были подведены итоги работы ЦУРов в 2022 году, а также озвучены планы работы ЦУРов на 2023-й. Помимо прочего, Истомин поднял тему ответственности губернаторов: он сообщил Якушеву, что личное участие глав регионов сделает ЦУРы эффективнее.
«Если губернатор следит за этим, вовлекается в такую работу, чтобы граждане получали качественную информацию, то в регионе это лучше выстраивается. То же самое с главами муниципалитетов — органы власти, зная, что их будут оценивать, стараются лучше работу выстраивать. Владимира Владимировича [Якушева] мы сегодня просили для глав регионов и муниципалитетов приоритизировать эту работу. Конечно, если полномочный представитель президента им рекомендует ее более качественно выстраивать, они по-другому взаимодействуют с ЦУРом», — поделился по итогам совещания Истомин.
Об эффективности ЦУРов в ходе встречи говорил и сам Якушев. По его данным, за 2022 год центры обработали почти 400 тысяч обращений уральцев, а среднее время ответа составило всего три часа. «Но подходы в отработке инцидентов пора совершенствовать. Важно работать над созданием единого информационного пространства УрФО», — акцентировал полпред.
Центры управления регионами были созданы по инициативе Кремля в 2020 году. Структуры, которые администрирует московское АНО «Диалог», призваны собирать и анализировать жалобы граждан, в том числе из социальных сетей и мессенджеров. Проблемные вопросы направляются власти для оперативного решения.
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Уральским губернаторам поручат лично уделять внимание работе Центров управления регионами (ЦУР), чтобы повысить эффективность структуры. Такое задание им передаст полпред президента России в УрФО Владимир Якушев по просьбе первого замглавы АНО «Диалог» Кирилла Истомина. Об этом URA.RU рассказал сам Истомин по итогам встречи с полпредом. 18 января Якушев провел в Екатеринбурге закрытое совещание с директорами уральских ЦУРов и руководством АНО «Диалог» — компании-оператора центров. На встрече были подведены итоги работы ЦУРов в 2022 году, а также озвучены планы работы ЦУРов на 2023-й. Помимо прочего, Истомин поднял тему ответственности губернаторов: он сообщил Якушеву, что личное участие глав регионов сделает ЦУРы эффективнее. «Если губернатор следит за этим, вовлекается в такую работу, чтобы граждане получали качественную информацию, то в регионе это лучше выстраивается. То же самое с главами муниципалитетов — органы власти, зная, что их будут оценивать, стараются лучше работу выстраивать. Владимира Владимировича [Якушева] мы сегодня просили для глав регионов и муниципалитетов приоритизировать эту работу. Конечно, если полномочный представитель президента им рекомендует ее более качественно выстраивать, они по-другому взаимодействуют с ЦУРом», — поделился по итогам совещания Истомин. Об эффективности ЦУРов в ходе встречи говорил и сам Якушев. По его данным, за 2022 год центры обработали почти 400 тысяч обращений уральцев, а среднее время ответа составило всего три часа. «Но подходы в отработке инцидентов пора совершенствовать. Важно работать над созданием единого информационного пространства УрФО», — акцентировал полпред. Центры управления регионами были созданы по инициативе Кремля в 2020 году. Структуры, которые администрирует московское АНО «Диалог», призваны собирать и анализировать жалобы граждан, в том числе из социальных сетей и мессенджеров. Проблемные вопросы направляются власти для оперативного решения.