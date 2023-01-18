Президент Сербии заявил, что Крым и Донбасс всегда будут украинскими

18 января 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Крым всегда будет украинским, считает Александр Вучич Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Территории Крыма и Донбасса «всегда будут украинскими». С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич. «Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда», — сказал Александр Вучич в интервью изданию Bloomberg, отметив, что Сербия не поддерживает российскую спецоперацию на Украине с самого ее начала. Россия и Сербия продолжают сотрудничество, несмотря на расхожие взгляды из-за конфликта на Украине. Так, ранее Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь по вопросу Косово и Метохии во время эскалации конфликта. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, в результате которого жители полуострова выступили за присоединение к РФ. Территории Донбасса стали частью России также в результате референдумов 30 сентября 2022 года. Это произошло после начала РФ спецоперации, которая, как отмечал Путин, направлена на защиту жителей этих регионов.

Территории Крыма и Донбасса «всегда будут украинскими». С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич. «Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда», — сказал Александр Вучич в интервью изданию Bloomberg, отметив, что Сербия не поддерживает российскую спецоперацию на Украине с самого ее начала. Россия и Сербия продолжают сотрудничество, несмотря на расхожие взгляды из-за конфликта на Украине. Так, ранее Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь по вопросу Косово и Метохии во время эскалации конфликта. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, в результате которого жители полуострова выступили за присоединение к РФ. Территории Донбасса стали частью России также в результате референдумов 30 сентября 2022 года. Это произошло после начала РФ спецоперации, которая, как отмечал Путин, направлена на защиту жителей этих регионов.