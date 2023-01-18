Президент Сербии заявил, что Крым и Донбасс всегда будут украинскими

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, летний отдых, Судак
Крым всегда будет украинским, считает Александр Вучич Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Территории Крыма и Донбасса «всегда будут украинскими». С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.

«Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда», — сказал Александр Вучич в интервью изданию Bloomberg, отметив, что Сербия не поддерживает российскую спецоперацию на Украине с самого ее начала.

Россия и Сербия продолжают сотрудничество, несмотря на расхожие взгляды из-за конфликта на Украине. Так, ранее Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь по вопросу Косово и Метохии во время эскалации конфликта.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, в результате которого жители полуострова выступили за присоединение к РФ. Территории Донбасса стали частью России также в результате референдумов 30 сентября 2022 года. Это произошло после начала РФ спецоперации, которая, как отмечал Путин, направлена на защиту жителей этих регионов.

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Территории Крыма и Донбасса «всегда будут украинскими». С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич. «Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда», — сказал Александр Вучич в интервью изданию Bloomberg, отметив, что Сербия не поддерживает российскую спецоперацию на Украине с самого ее начала. Россия и Сербия продолжают сотрудничество, несмотря на расхожие взгляды из-за конфликта на Украине. Так, ранее Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь по вопросу Косово и Метохии во время эскалации конфликта. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, в результате которого жители полуострова выступили за присоединение к РФ. Территории Донбасса стали частью России также в результате референдумов 30 сентября 2022 года. Это произошло после начала РФ спецоперации, которая, как отмечал Путин, направлена на защиту жителей этих регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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