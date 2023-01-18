В Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу пивной завод, способный производить до восьми тонн пива ежемесячно. Объявление о продаже размещено на портале Avito.
«Пивоваренное производство на восемь тонн в месяц, с возможностью расширения, с системой водоподготовки, холодильным оборудованием. Адрес — Ноябрьск, Юго-Восточный промузел, панель 9В», — написал продавец в объявлении на сайте Avitо.
Цена продажи пивоварни не указана. Корреспондент URA.RU направил запрос продавцу, с просьбой уточнить цену и причину продажи, на момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало о продаже в Ноябрьске дома с сауной за 35 миллионов рублей. Продавец предлагает использовать сауну с целью извлечения прибыли.
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