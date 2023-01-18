18 января 2023
17 января 2023

В ЯНАО продается пивзавод. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске продают пивзавод, производящий восемь тонн пива в месяц Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу пивной завод, способный производить до восьми тонн пива ежемесячно. Объявление о продаже размещено на портале Avito.

«Пивоваренное производство на восемь тонн в месяц, с возможностью расширения, с системой водоподготовки, холодильным оборудованием. Адрес — Ноябрьск, Юго-Восточный промузел, панель 9В», — написал продавец в объявлении на сайте Avitо.

Цена продажи пивоварни не указана. Корреспондент URA.RU направил запрос продавцу, с просьбой уточнить цену и причину продажи, на момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о продаже в Ноябрьске дома с сауной за 35 миллионов рублей. Продавец предлагает использовать сауну с целью извлечения прибыли.

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В Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу пивной завод, способный производить до восьми тонн пива ежемесячно. Объявление о продаже размещено на портале Avito. «Пивоваренное производство на восемь тонн в месяц, с возможностью расширения, с системой водоподготовки, холодильным оборудованием. Адрес — Ноябрьск, Юго-Восточный промузел, панель 9В», — написал продавец в объявлении на сайте Avitо. Цена продажи пивоварни не указана. Корреспондент URA.RU направил запрос продавцу, с просьбой уточнить цену и причину продажи, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о продаже в Ноябрьске дома с сауной за 35 миллионов рублей. Продавец предлагает использовать сауну с целью извлечения прибыли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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