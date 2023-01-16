В Ноябрьске за 35 млн рублей продают дом с сауной для ведения бизнеса
В Ноябрьске (ЯНАО) за 35 миллионов продается двухэтажный дом. Как сообщается в объявлении, опубликованном на сайте Avito, в нем есть готовый бизнес — сауна.
«Дом с рабочим бизнесом. Для отдыха: баня или сауна, бассейн. Расположение: Ноябрьск, поселок Самострой», — сообщается в объявлении.
Площадь объекта 499 квадратных метров. В доме есть все коммуникации, сделан дизайнерский ремонт, отмечает продавец. Здание построено в 2004 году.
Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое продается двухэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом. Его стоимость — 14,5 миллионов рублей.
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