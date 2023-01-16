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В ЯНАО продают дом с готовым бизнесом. Скрин

В Ноябрьске продают дом с сауной за 35 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, сауна, hyatt, хайат, парилка
В Ноябрьске за 35 млн рублей продают дом с сауной для ведения бизнеса Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) за 35 миллионов продается двухэтажный дом. Как сообщается в объявлении, опубликованном на сайте Avito, в нем есть готовый бизнес — сауна.

«Дом с рабочим бизнесом. Для отдыха: баня или сауна, бассейн. Расположение: Ноябрьск, поселок Самострой», — сообщается в объявлении.

Площадь объекта 499 квадратных метров. В доме есть все коммуникации, сделан дизайнерский ремонт, отмечает продавец. Здание построено в 2004 году.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое продается двухэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом. Его стоимость — 14,5 миллионов рублей.

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В Ноябрьске (ЯНАО) за 35 миллионов продается двухэтажный дом. Как сообщается в объявлении, опубликованном на сайте Avito, в нем есть готовый бизнес — сауна. «Дом с рабочим бизнесом. Для отдыха: баня или сауна, бассейн. Расположение: Ноябрьск, поселок Самострой», — сообщается в объявлении. Площадь объекта 499 квадратных метров. В доме есть все коммуникации, сделан дизайнерский ремонт, отмечает продавец. Здание построено в 2004 году. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое продается двухэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом. Его стоимость — 14,5 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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