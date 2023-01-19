Посол РФ в США Антонов обесценил все западные поставки оружия на Украину

Российская армия уничтожит любое оружие НАТО, которое предоставляется Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось Украине, мы его уничтожим», — подчеркнул Анатолий Антонов. Он пояснил, что чем больше оружия будет поставлено на Украину, тем по итогу будет больше жертв среди мирного населения в ходе конфликта.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что оружие — это путь к миру между Украиной и РФ. Страны Запада активно поставляют вооружение Киеву после начала спецоперации, которую Россия начала проводить с 24 февраля.
Посол Антонов также заявлял, что США участвуют в конфликте на Украине, обучая ВСУ использовать ЗРК Patriot. В США также подтвердили, что скоро озвучат новый пакет военной помощи Украине, пишет «Национальная служба новостей». В Белом доме подчеркнули, что решение о предоставлении помощи Украине страны Запада должны предпринимать сами, передает телеканал 360.
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Российская армия уничтожит любое оружие НАТО, которое предоставляется Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось Украине, мы его уничтожим», — подчеркнул Анатолий Антонов. Он пояснил, что чем больше оружия будет поставлено на Украину, тем по итогу будет больше жертв среди мирного населения в ходе конфликта. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что оружие — это путь к миру между Украиной и РФ. Страны Запада активно поставляют вооружение Киеву после начала спецоперации, которую Россия начала проводить с 24 февраля. Посол Антонов также заявлял, что США участвуют в конфликте на Украине, обучая ВСУ использовать ЗРК Patriot. В США также подтвердили, что скоро озвучат новый пакет военной помощи Украине, пишет «Национальная служба новостей». В Белом доме подчеркнули, что решение о предоставлении помощи Украине страны Запада должны предпринимать сами, передает телеканал 360.