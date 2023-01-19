Украинская беженка пожаловалась на «социальную смерть» в Британии

Wales Online: украинская беженка пожаловалась на жизнь в Великобритании

Украинская беженка оказалась под угрозой остаться бездомной в Великобритании, пишет Wales Online Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинская беженка Елена Знаткова, рассказывая о своих трудностях после уезда в Великобританию, пожаловалась на «социальную смерть» в стране. Об этом она рассказала в интервью Wales Online.

«Я прохожу стадию социальной смерти. Потому что языковые барьеры сводят на нет мой опыт, мои знания, мои навыки. Я не могу применить свое образование на практике — я преподаватель университета и магистр государственного управления» — рассказала Елена Знаткова СМИ.

В настоящий момент женщина вместе со своей дочерью проживают в британском Кардиффе. Они нашли убежище благодаря спонсорской программе «Дома для Украины». Но из-за большого наплыва украинских беженцев, спонсоры столкнулись с трудностями. И теперь они просят беженцев уезжать из Великобритании. В число таких беженцев попала и Елена Знаткова.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что украинских беженцев, которые находятся в Польше, Германии и Франции необходимо обучать воинскому делу. Также в Польше потребовала от украинских беженцев вернуть соцпособия, сообщает телеканал 360. Также сообщалось, что украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу, пишет «Национальная служба новостей».

После начала спецоперации многие украинские граждане начали бежать из своей страны. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.