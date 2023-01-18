Столовые главного танкового завода РФ перешли на усиленный режим работы. Фото

Столовые «Уралвагонзавода» перешли на круглосуточный режим работы

Работники столовых на УВЗ работают с 4 утра, чтобы прокормить рабочих Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще одна столовая предприятия «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех») перешла на круглосуточный режим работы. Всего на заводе работают 14 столовых, и все — и днем, и ночью, сообщает пресс-служба УВЗ в соцсети «ВКонтакте».

«С сентября 2022 года сотрудники комбината питания работают в столовых и в дневную, и в ночную смены. Работа сотрудников некоторых столовых начинается уже в 4-5 часов утра! Впервые заработала ночью столовая в механосборочном цехе № 2. Также в ночную смену организовано питание в цехе хребтовых балок, литейных цехах № 2 и № 4», — рассказали на предприятии.

Также на предприятии хотят расширить ассортимент продукции в буфете. Об этом просят работники завода, которым удобно брать продукты для дома в буфете и не заходить по пути в магазин. В некоторых столовых уже работают столы заказов – можно заказать тесто, пельмени, другую продукцию.

«Уралвагонзавод» (УВЗ) был основан в 1936 году в Нижнем Тагиле и на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей военной техники в России. Предприятие неоднократно посещали первые лица страны, оно находится под санкциями западных государств. В ходе спецоперации на Украине «Уралвагонзавод» стал главным поставщиком танков для российской армии.

Сотрудники предприятия работают по гособоронзаказу в усиленном режиме Фото: пресс-служба Уралвагонзавода