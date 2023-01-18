Курганская пенсионерка передала военным в Елань электромясорубку и бинокль. Видео

19 января 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

От курганской пенсионерки военнослужащие получили бинокль и электрическую мясорубку (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Восьмидесятилетняя жительница Шадринска Курганской области Зинаида Рукос передала бинокль и электромясорубку военным, которые находятся в учебном центре в Елани (Свердловская область). Информация опубликована в официальной группе курганской гостелерадиокомпании в социальной сети «ВКонтакте». «Я хочу, чтобы они нас хорошо защищали. И возвращались живыми и здоровыми домой», — отметила женщина в опубликованном в группе ГТРК «Курган» видео. В ролике говорится, что пенсионерка передала военнослужащим бинокль, который подарил ей сын. Ранее URA.RU писало, что из Курганской области отправили очередной груз с вещами для мобилизованных, участвующих в спецоперации. В зону СВО ушло более двух тонн инструментов, продуктов и зимних вещей. С 24 февраля 2022 года России проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и демилитаризации Украины.

Восьмидесятилетняя жительница Шадринска Курганской области Зинаида Рукос передала бинокль и электромясорубку военным, которые находятся в учебном центре в Елани (Свердловская область). Информация опубликована в официальной группе курганской гостелерадиокомпании в социальной сети «ВКонтакте». «Я хочу, чтобы они нас хорошо защищали. И возвращались живыми и здоровыми домой», — отметила женщина в опубликованном в группе ГТРК «Курган» видео. В ролике говорится, что пенсионерка передала военнослужащим бинокль, который подарил ей сын. Ранее URA.RU писало, что из Курганской области отправили очередной груз с вещами для мобилизованных, участвующих в спецоперации. В зону СВО ушло более двух тонн инструментов, продуктов и зимних вещей. С 24 февраля 2022 года России проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и демилитаризации Украины.