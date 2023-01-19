В Кремле допустили выход украинского конфликта на новый уровень

19 января 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что обстрелы ВСУ представляют большую опасность для новых регионов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрелы ВСУ российских территорий с помощью как западного, так и украинского вооружения могут вывести украинский конфликт на новый уровень, а именно с применением оружия Запада в атаках на Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, это сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружения, которое позволяет наносить удары по российской территории. Хотя и у Украины есть вооружение, с помощью которого она постоянно это делает, имею в виду наши новые регионы. Это чрезвычайно опасно. Это будет означать вывод конфликта на новый уровень. И не будет сулить ничего хорошего с точки зрения европейкой безопасности», — заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь заявил, что Кремль полностью разделяет высказывание посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что Россия не оставит без ответа удары Киева по российским территориям.

Обстрелы ВСУ российских территорий с помощью как западного, так и украинского вооружения могут вывести украинский конфликт на новый уровень, а именно с применением оружия Запада в атаках на Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, это сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружения, которое позволяет наносить удары по российской территории. Хотя и у Украины есть вооружение, с помощью которого она постоянно это делает, имею в виду наши новые регионы. Это чрезвычайно опасно. Это будет означать вывод конфликта на новый уровень. И не будет сулить ничего хорошего с точки зрения европейкой безопасности», — заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь заявил, что Кремль полностью разделяет высказывание посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что Россия не оставит без ответа удары Киева по российским территориям.