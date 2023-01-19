В Кремле допустили выход украинского конфликта на новый уровень

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что обстрелы ВСУ представляют большую опасность для новых регионов РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обстрелы ВСУ российских территорий с помощью как западного, так и украинского вооружения могут вывести украинский конфликт на новый уровень, а именно с применением оружия Запада в атаках на Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, это сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружения, которое позволяет наносить удары по российской территории. Хотя и у Украины есть вооружение, с помощью которого она постоянно это делает, имею в виду наши новые регионы. Это чрезвычайно опасно. Это будет означать вывод конфликта на новый уровень. И не будет сулить ничего хорошего с точки зрения европейкой безопасности», — заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь заявил, что Кремль полностью разделяет высказывание посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что Россия не оставит без ответа удары Киева по российским территориям.

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Обстрелы ВСУ российских территорий с помощью как западного, так и украинского вооружения могут вывести украинский конфликт на новый уровень, а именно с применением оружия Запада в атаках на Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, это сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружения, которое позволяет наносить удары по российской территории. Хотя и у Украины есть вооружение, с помощью которого она постоянно это делает, имею в виду наши новые регионы. Это чрезвычайно опасно. Это будет означать вывод конфликта на новый уровень. И не будет сулить ничего хорошего с точки зрения европейкой безопасности», — заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь заявил, что Кремль полностью разделяет высказывание посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что Россия не оставит без ответа удары Киева по российским территориям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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