Какие праздники отмечают 10 июня 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Всемирный день модерна, мороженого и мотоциклиста отмечают 10 июня 2025 года

День Никиты Гусятника отмечается 10 июня 2025 года Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Вторник насыщен событиями как международного, так и народного значения. 10 июня 2025 отмечаются день мороженого, мотоциклиста, модерна и день рождения студии «Союзмультфильм». Верующие чтят память преподобного Никиты, епископа Халкидонского, а в народе праздновался дата связана с Никитой Гусятником. В этот день родились Гюстав Курбе и Людмила Зыкина. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU. Международные праздники 10 июня 2025 Всемирный день модерна 10 июня ежегодно отмечается Всемирный день модерна — праздник, который впервые прошел в 2013 году в Будапеште по инициативе венгерского журнала Szecesszi?s Magazin при поддержке сети R?seau Art Nouveau Network (Брюссель) и Art Nouveau European Route (Барселона). Цель праздника?— сохранить живую память о феномене «нового искусства» и вдохновить современников на диалог с его наследием. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выбор даты не случаен: 10 июня 1926 года ушли из жизни два столпа модерна — Эден Лехнер (автор здания Музея прикладного искусства в Будапеште) и Антонио Гауди, чье творчество олицетворяет гармонию функциональности и органичных форм. Модерн (Art Nouveau, Jugendstil, Modernismo, Secession, стиль Либерти и др.) родился в конце XIX века как ответ на индустриальную типизацию: архитекторы и художники отказались от прямых линий в пользу плавных изгибов, растительных орнаментов и новых материалов (сталь, бетон), стремясь примирить утилитарность и эстетику. Каждый год к 10 июня по всей Европе устраивают выставки, фотоконкурсы, экскурсии и семинары, посвященные различным аспектам модерна: от архитектуры и скульптуры до ювелирного и графического искусства. Цель праздника — сохранить живую память о феномене «нового искусства» и вдохновить современников на диалог с его наследием. Всемирный день геральдики Гербы появились из-за того, что средневековым рыцарям нужны были знаки для опознавания друг друга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Геральдика — это историческая дисциплина, которая помогает устанавливать подлинность произведений искусства, книг и музейных предметов, а также определять их принадлежность к роду. Международный день геральдики отмечают 10 июня. Его ввела Международная ассоциация геральдистов-любителей в 2013 году, чтобы продвигать это направление. Считается, что геральдика возникла в XV веке. Сегодня гербы — это символы государств и городов. Их используют представители древних родов и старинных фирм, а также современные компании для обозначения своей продукции. Частные лица заказывают семейные гербы у специалистов. Вceмиpный дeнь мотоциклиста Истоки праздника восходят к 22 июля 1992 года, когда активисты из разных стран отказались от автомобилей в пользу мотоциклов и скутеров, чтобы добраться на работу. Изначально акция носила название Ride to Work Day («На работу на мотоцикле»), но позже трансформировалась в День мотоциклиста. День мотоциклиста с 2024 года отмечается во второй вторник июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К середине 1990-х в мероприятии участвовало свыше 5 тысяч человек. В 1997 году запустили официальный сайт, ставший платформой для обсуждений, обмена опытом и подготовки к ежегодной акции. До 2000 года инициатива была неформальной: дату выбирали на сайте, а участники координировались онлайн. Позже появилась НКО Ride To Work Inc., оказывающая правовую поддержку байкерам в США, Европе, России и других странах. Цели акции Защита прав мотоциклистов без ущемления других участников движения;

Подчеркивание преимуществ мототранспорта: снижение заторов, экономия топлива, компактная парковка, экологичность;

Популяризация мотоциклов как части образа жизни или рабочего инструмента (например, для курьеров). Всемирный день мороженого 10 июня сладкоежки планеты отмечают неофициальный, но всеми любимый праздник — День мороженого. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1786 году в США стартовали массовые продажи лакомства. Хотя статус праздника народный, его популярность подтверждают миллионы поклонников от Арктики до Антарктики. В России мороженое стало деликатесом при Петре I, а первый рецепт на русском языке опубликовали в 1791 году. Среди его фанатов были Пушкин, Лермонтов и Гоголь. В 1930-х нарком Микоян, впечатлившись американскими технологиями, запустил массовое производство в СССР. Советское мороженое славилось качеством и доступностью, став символом эпохи. Его вкус до сих пор служит эталоном для ностальгирующих гурманов. Современное разнообразие поражает: от веганских вариантов до экзотических вкусов вроде матчи, васаби или лаванды. Десерт используют в выпечке, горячих напитках и даже салатах. День рождения шариковой ручки 10 июня 1943 года американец Милтон Рейнолдс запатентовал шариковую ручку в США, однако ее создателем был венгерский журналист Ласло Биро. Наблюдая за быстрым высыханием типографской краски, он решил заменить ею чернила для перьевых ручек, но густая консистенция не подошла. Вместе с братом химиком Георгием, Биро разработал принципиально новый механизм: резервуар с металлическим шариком на конце, который при вращении оставлял ровный след на бумаге. Первый прототип появился летом 1938 года, а патент братья оформили в Венгрии, позже продав его британским ВВС — пилоты оценили ручки за их способность писать на высоте без протекания. Сегодня шариковая ручка — пример того, как гениальное наблюдение и настойчивость меняют мир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С началом Второй мировой Биро эмигрировал в Аргентину, где повторно запатентовал изобретение и запустил производство через компанию Eversharp в 1942 году. Однако предприимчивый коммивояжер Рейнолдс, заметив ручки в Аргентине, скопировал идею и 10 июня 1943 года зарегистрировал ее в США как собственную. Несмотря на судебные споры, Биро не удалось оспорить патент — так дата «рождения» ручки закрепилась за американской версией. Интересно, что сам Биро, будучи журналистом, создал инструмент, который революционизировал не только его профессию, но и всю культуру письма. Сегодня шариковая ручка — пример того, как гениальное наблюдение и настойчивость меняют мир. Российский праздник 10 июня 2025 День рождения анимационной студии «Союзмультфильм» 10 июня легендарная студия празднует 89-й день рождения. В 1936 году в СССР появился «Союздетмультфильм» — гибрид студий «Совкино», «Мосфильм» и «Межрабпомфильм». Через год название укоротили: мультфильмы решили делать для всех возрастов. Первые годы студия работала в зданиях бывших церквей. Дебютная черно-белая короткометражка «В Африке жарко» (1936) была почти без слов, но уже к 1940-м «Союзмультфильм» перестал копировать «Дисней» и стал делать цветные и озвученные работы. В 1950–1980-е годы режиссеры создавали мультфильмы, которые брали призы в Каннах и Венеции. Анимация стала искусством, где пластилиновые герои соседствовали с философскими сюжетами. В 1986 году студию выселили из исторических зданий. В 1990-е «Союзмультфильм», став частным, почти перестал снимать: директора предпочли монетизировать архив. В 2011 году государство вернуло студию, начав ревитализацию. Студия снова активно работает и развивает анимацию, сохраняя свое наследие. Сегодня «Союзмультфильм»: Оцифровывает архив;

Снимает новое («Простоквашино» в 3D, «Чебурашка»);

Экспериментирует (аниме-проект «Сурикатту»). Православный праздник 10 июня 2025 День памяти священномученика Никиты епископа Халкидонского Преподобный Никита, епископ Халкидонский жил в VIII веке. За свои добродетели и праведную жизнь он был удостоен высокого сана епископа. Святой Никита был известен своей безграничной добротой и состраданием. Он открыл двери своего дома для странников, оказывал помощь бедным, защищал сирот и вдов, всегда заступался за тех, кто подвергался несправедливости. Преподобный Никита считается примером истинного служения Богу и людям, демонстрирует силу веры и милосердия Фото: Размик Закарян © URA.RU Особенно ярко проявилось мужество святителя во времена правления императора Льва Армянина, известного своей борьбой с почитанием икон. Никита смело выступал против этого, отстаивая право верующих благоговейно относиться к иконам Христа, Богородицы и святых угодников. За свою твердую позицию он претерпел жестокие гонения, пытки и был сослан в ссылку. После кончины святого у его мощей происходили многочисленные исцеления. В церковном каноне, составленном константинопольским священником Иосифом, также прославляется его брат — святой Игнатий. Память преподобного Никиты служит для верующих примером истинного служения Богу и людям, демонстрируя силу веры и милосердия. Народный праздник 10 июня 2025 День Никиты Гусятника (Полудницы) Главной заботой в этот день становилось благополучие домашней птицы, особенно молодых гусей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 10 июня славяне отмечали особый праздник — день Никиты Гусятника, посвященный памяти Преподобного Никиты, епископа Халкидонского. В народе этого священномученика считали покровителем гусей. В народной традиции этот день тесно связывали с домашними птицами, особенно с гусями — символами семейного благополучия и достатка. Крестьяне уделяли особое внимание заботе о молодняке, особенно о гусятах, считая это залогом процветания хозяйства. Параллельно этот день называли «Полудницы» — в честь особых духов женского облика. Эти существа, похожие на прекрасных земных женщин, кружили над полями в жаркие дни, пытаясь измотать работающих крестьян и лишить их силы. При встрече с ними люди закрывали глаза и произносили молитву: «Господи, спаси меня от соблазна». Важно было не гневить полудниц, так как считалось, что в ярости они могли иссушить посевы. Полудницы, похожие кружили над полями в жаркие дни, пытаясь измотать работающих крестьян и лишить их силы Фото: Создано в ChatGPT © URA.RU Чтобы защититься от вредного влияния полудницы, крестьяне прибегали к особым ритуалам. Они готовили специальные угощения: свежий хлеб, ароматные пироги и другие лакомства. Эти подношения несли к полю и оставляли там, трогать и забирать дары было запрещено — это сулило болезни. Этот праздник не обходился и без народных примет. Например, большое количество муравьев у муравейника и летающие осы предвещали хорошую погоду, а гуси, часто хлопающие крыльями в этот день и греющиеся на солнце ящерицы, сулили дождливую погоду. Если день Никиты Гусятника был тихим и безветренным, осенью ждали хорошего урожая. Что можно и нельзя делать 10 июня Что считалось благоприятным В старину 10 июня, в день Никиты Гусятника, люди соблюдали особые традиции, направленные на обеспечение семейного благополучия и защиты домашнего хозяйства. Главной заботой в этот день становилось благополучие домашней птицы, особенно молодых гусей — их оберегали с особым вниманием, обращаясь за защитой к святому Никите, который считался их небесным хранителем. Хозяйки проводили день в спокойных домашних делах, уделяя время рукоделию и другим тихим занятиям. Особое внимание уделялось чистоте жилища — считалось, что необходимо тщательно подмести пол и порог, чтобы не выпустить благополучие из дома. Для защиты от злых духов проводились специальные обряды очищения, а в воздухе витала атмосфера умиротворения и гармонии. Этот день служил напоминанием о важности заботы о близких, сохранении домашнего очага и поддержании добрых традиций, которые передавались из поколения в поколение. Чего нельзя было делать 10 июня существовало множество и запретов для защиты от бед. Считалось, что работа на солнце в полдень лишает сил и привлекает нечистую силу. Двери и окна держали закрытыми, чтобы не выпустить благополучие и не впустить зло. Приема гостей избегали, так как это могло нарушить гармонию дома и привести к потере достатка. Сватовство и свадьбы в этот день сулили кратковременность брака, а путешествия — обманы и потери. Любые начинания откладывали из-за угрозы убытков. Рассыпанная соль считалась дурным знаком, ее сразу убирали. Также запрещалось ругаться, особенно с детьми, чтобы не привлечь несчастья. Продажа гусят в этот день считалась предательством по отношению к святому покровителю и могла привести к гибели всего молодняка. Знаменитости, родившиеся 10 июня Валентин Смирнитский (род. 1944) — советский и российский актер театра и кино. Народный артист Российской Федерации (2005).

Элизабет Херли (род. 1965) — британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер.

Гюстав Курбе (1819–1877) — французский живописец сурового лапидарного стиля. Один из основателей реализма, автор более 1000 работ.

Фредерик Кук (1865–1940) — американский врач, полярный путешественник и предприниматель, предположительно, первый человек в истории достигший Северного полюса 21 апреля 1908 года.

Светлана Захарова (род. 1979) — прима-балерина Большого театра и миланского театра «Ла Скала», народная артистка России (2008).

