Челябинскую бизнес-леди, связанную с уголовными делами в минздраве, оставили за решеткой

Елена Селищева пробудет в СИЗО до 27 марта Фото: Марина Малкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве

Челябинский коммерсант Елена Селищева, обвиняемая в махинациях с закупкой томографов для областного минздрава, пробудет за решеткой минимум до конца марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Тракторозаводский суд поддержал ходатайство следователя и прокурора о продлении срока содержания обвиняемой под стражей. Она пробудет в СИЗО до 27 марта 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что Селищева уже несколько раз пыталась оспорить решение суда в апелляционном порядке. Сторона защиты хотела добиться меры пресечения, не связанной с заключением. Но во всех случаях областной суд отказал в удовлетворении их жалоб.

Селищеву задержали в челябинском аэропорту при попытке улететь в командировку в середине июня 2022 года. Ей предъявили обвинение в хищении бюджетных средств при поставках томографов. По версии следствия, она уговорила замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова подписать контракты с ее фирмами на поставку оборудования по завышенным ценам. Таким образом им удалось украсть из бюджета около 85 млн рублей.

Показания на Селищеву дал задержанный ранее Кузнецов. По его словам, она подстрекала его злоупотреблять должностными полномочиями. Дело в отношении замминистра было выделено в отдельное производство и перед Новым годом направлено в суд, а сам Кузнецов был уволен из правительства.