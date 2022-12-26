Дело задержанного ФСБ челябинского замминистра направлено в суд

27 декабря 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова направлено в суд. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ URA.RU пояснили, что дело в отношении Кузнецова выделено в отдельное производство. «Прокуратура области утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в ходе следствия Кузнецов заключил досудебное соглашение со следствием. После этого дело в отношении него было выделено в отдельное производство, а самому экс-чиновнику смягчили меру пресечения. Кузнецова 18 февраля вывели из здания министерства в наручниках сотрудники ФСБ. Ему предъявили обвинения в двух эпизодах злоупотребления полномочиями при поставке томографов по завышенным ценам и отправили в СИЗО. Пять месяцев он находился под стражей, пока не стал сотрудничать со следствием. После подписания досудебного соглашения Кузнецов рассказал полную цепочку действий, благодаря которой отмыл из бюджет области свыше 85 млн рублей. По его словам, местный коммерсант Елена Селищева подстрекала его преступить закон, и заключить завышенные контракты на поставку с ее фирмами. Сейчас бывший замминистра находится под домашним арестом, а Селищева в СИЗО. Несколько раз адвокаты пытались добиться смягчения меры пресечения, но бизнес-леди оставили под стражей.