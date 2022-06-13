Челябинскую бизнес-леди подозревают в хищении 85 млн рублей

СК считает, что деньги были похищены при поставках томографов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генерального директора ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву, задержанную в аэропорту Челябинска, подозревают в хищении путем обмана более 85 млн рублей при поставках четырех томографов для минздрава Челябинской области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. 15 июня в Тракторозаводском районном суде состоится заседание по заключению подозреваемой под стражу.

«Следствие считает, что все четыре томографа в период 2020 года были поставлены фирмами, связанными с Еленой Селищевой: „УралМедРезерв“, „Медпроект-Зауралье“, „Регион-сервис“ и „Медсервис-регион“. Сумма завышения при поставках трех томографов составила 63 млн рублей, четвертого — 22 млн рублей. Селищева подозревается в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере по этим закупкам, а также в подстрекательстве замминистра Александра Кузнецова к злоупотреблению должностными полномочиями», — рассказал источник.

В пресс-службе Тракторозаводского райсуда подтвердили, что ходатайство следователя о заключении Селищевой под стражу будет рассмотрено 15 июня. Пока она задержана на 48 часов.

Селищева была задержана 13 июня сотрудниками ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области при намерении улететь в командировку. Ее буквально сняли с рейса и доставили в Следственный комитет. Из Москвы к ней уже прилетели два новых адвоката. Вину в хищении средств из бюджета женщина не признает. Показания против нее дал замминистра Здравоохранения Александр Кузнецов, заключивший соглашение о сотрудничестве со следствием после пяти месяцев в СИЗО.

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