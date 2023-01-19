19 января 2023
18 января 2023

Власти города в ЯНАО готовят чиновника к отставке. Инсайд

Глава управления молодежной политики Бухаров в Новом Уренгое готовится к отставке
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Нового Уренгоя продолжаются кадровые перестановки Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Главу управления молодежной политики в Новом Уренгое (ЯНАО) Павла Бухарова готовят к отставке. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.

«Павла Бухарова готовят на выход. 31.01.23 он работает последний день», — сообщил агентству инсайдер. По информации источника, отставка Бухарова станет продолжением реформ, которые проводит замглавы по вопросам молодежной политики, культуры и спорта Стас Чернавских.

В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в отставку отправили главу Централизованной клубной системы Семена Богданова. По инсайдерской информации, его место заняла заместитель замдиректора МБУК ЦКС по культурно-массовой деятельности Лилия Иллеш.

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Главу управления молодежной политики в Новом Уренгое (ЯНАО) Павла Бухарова готовят к отставке. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. «Павла Бухарова готовят на выход. 31.01.23 он работает последний день», — сообщил агентству инсайдер. По информации источника, отставка Бухарова станет продолжением реформ, которые проводит замглавы по вопросам молодежной политики, культуры и спорта Стас Чернавских. В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в отставку отправили главу Централизованной клубной системы Семена Богданова. По инсайдерской информации, его место заняла заместитель замдиректора МБУК ЦКС по культурно-массовой деятельности Лилия Иллеш.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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