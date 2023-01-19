Глава управления молодежной политики Бухаров в Новом Уренгое готовится к отставке

В мэрии Нового Уренгоя продолжаются кадровые перестановки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Главу управления молодежной политики в Новом Уренгое (ЯНАО) Павла Бухарова готовят к отставке. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.

«Павла Бухарова готовят на выход. 31.01.23 он работает последний день», — сообщил агентству инсайдер. По информации источника, отставка Бухарова станет продолжением реформ, которые проводит замглавы по вопросам молодежной политики, культуры и спорта Стас Чернавских.

В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в отставку отправили главу Централизованной клубной системы Семена Богданова. По инсайдерской информации, его место заняла заместитель замдиректора МБУК ЦКС по культурно-массовой деятельности Лилия Иллеш.