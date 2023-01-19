Главу управления молодежной политики в Новом Уренгое (ЯНАО) Павла Бухарова готовят к отставке. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.
«Павла Бухарова готовят на выход. 31.01.23 он работает последний день», — сообщил агентству инсайдер. По информации источника, отставка Бухарова станет продолжением реформ, которые проводит замглавы по вопросам молодежной политики, культуры и спорта Стас Чернавских.
В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в отставку отправили главу Централизованной клубной системы Семена Богданова. По инсайдерской информации, его место заняла заместитель замдиректора МБУК ЦКС по культурно-массовой деятельности Лилия Иллеш.
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Главу управления молодежной политики в Новом Уренгое (ЯНАО) Павла Бухарова готовят к отставке. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. «Павла Бухарова готовят на выход. 31.01.23 он работает последний день», — сообщил агентству инсайдер. По информации источника, отставка Бухарова станет продолжением реформ, которые проводит замглавы по вопросам молодежной политики, культуры и спорта Стас Чернавских. В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в отставку отправили главу Централизованной клубной системы Семена Богданова. По инсайдерской информации, его место заняла заместитель замдиректора МБУК ЦКС по культурно-массовой деятельности Лилия Иллеш.