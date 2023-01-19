19 января 2023

В крупном микрорайоне Кургана появится новый торговый центр

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Новый ТЦ построят в Заозерном районе Кургана (архивное фото) Фото:

В Кургане построят еще один торговый центр. Он расположится в районе проспекта Маршала Голикова — улицы Илизарова в Заозерном районе города. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

«Застройщик: физическое лицо. Разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра, расположенного по адресу: пр. Маршала Голикова — ул. Илизарова, строение № 4 в Заозерном районе Кургана», — говорится в документе мэрии.

По данным Росреестра, площадь территории под строительство ТЦ составляет 14 857 квадратных метров. Кадастровая стоимость почти 40 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что тюменская компания, которая занимается охотой, построит автосервис в Заозерном районе Кургана. До этого также сообщалось, что застройщик из Челябинской области займется строительством малоэтажного дома в Заозерном.

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В Кургане построят еще один торговый центр. Он расположится в районе проспекта Маршала Голикова — улицы Илизарова в Заозерном районе города. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Застройщик: физическое лицо. Разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра, расположенного по адресу: пр. Маршала Голикова — ул. Илизарова, строение № 4 в Заозерном районе Кургана», — говорится в документе мэрии. По данным Росреестра, площадь территории под строительство ТЦ составляет 14 857 квадратных метров. Кадастровая стоимость почти 40 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменская компания, которая занимается охотой, построит автосервис в Заозерном районе Кургана. До этого также сообщалось, что застройщик из Челябинской области займется строительством малоэтажного дома в Заозерном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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