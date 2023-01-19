Макрон пожаловался, что ему не хватает общения с Путиным

Эммануэль Макрон часто вел переговоры с президентом РоссииФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
В последние недели президент Франции Эммануэль Макрон не разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам Макрон в разговоре с французским изданием. По его словам, это вызывает обеспокоенность, однако западным странам важно продолжать диалог с Путиным.
«Частые разговоры с Путиным ранее — это правда. В последние недели их не было», — сказал Эммануэль Макрон в интервью французскому изданию El Pais. Президент Франции отметил, что, несмотря на расхожие взгляды по вопросу украинского кризиса, западным странам важно продолжать диалог с Путиным, ведь «надо уметь находить пути и средства для построения мира».
Ранее Макрон неоднократно заявлял, что поддерживает контакты с Путиным на регулярной основе. Он отмечал, что сохранение диалога — единственный способ разрешить российско-украинский конфликт. В конце декабря Макрон заявлял о своих намерениях в скором времени обсудить с Путиным безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, сообщает телеканал 360.
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В последние недели президент Франции Эммануэль Макрон не разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам Макрон в разговоре с французским изданием. По его словам, это вызывает обеспокоенность, однако западным странам важно продолжать диалог с Путиным. «Частые разговоры с Путиным ранее — это правда. В последние недели их не было», — сказал Эммануэль Макрон в интервью французскому изданию El Pais. Президент Франции отметил, что, несмотря на расхожие взгляды по вопросу украинского кризиса, западным странам важно продолжать диалог с Путиным, ведь «надо уметь находить пути и средства для построения мира». Ранее Макрон неоднократно заявлял, что поддерживает контакты с Путиным на регулярной основе. Он отмечал, что сохранение диалога — единственный способ разрешить российско-украинский конфликт. В конце декабря Макрон заявлял о своих намерениях в скором времени обсудить с Путиным безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, сообщает телеканал 360.