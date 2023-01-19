Европарламент проголосовал за создание трибунала над Путиным и Лукашенко

Европарламент поддержал инициативу создания трибунала над руководствами России и ее союзников за их военные действия на Украине. Об этом сообщили на сайте Европарламента. В частности, депутаты намерены расследовать «преступления» президента России Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко.
«Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента. В частности, как уточнили на сайте, депутаты парламента намерены провести расследование «преступлений» не только Путина, но и Лукашенко.
Ранее председатель Европарламента Жозеп Боррель заявлял, что инициатива украинских властей о проведении трибунала над властями России и ее союзников не нашла всеобщей поддержки. О подобных предложениях Киева, как о «нелепых», также высказывался и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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Европарламент поддержал инициативу создания трибунала над руководствами России и ее союзников за их военные действия на Украине. Об этом сообщили на сайте Европарламента. В частности, депутаты намерены расследовать «преступления» президента России Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко. «Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента. В частности, как уточнили на сайте, депутаты парламента намерены провести расследование «преступлений» не только Путина, но и Лукашенко. Ранее председатель Европарламента Жозеп Боррель заявлял, что инициатива украинских властей о проведении трибунала над властями России и ее союзников не нашла всеобщей поддержки. О подобных предложениях Киева, как о «нелепых», также высказывался и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.