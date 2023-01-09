Небензя развеял фантазии Киева о трибунале над Россией

10 января 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Идеи о возможном трибунале над Россией даже не рассматриваются всерьез, заявил Небензя Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Идеи Киева о возможном трибунале над Россией рассматриваются правительством как «нелепые». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Они (украинская сторона — прим. URA.RU) фонтанируют различными нелепыми идеями. Которые у меня нет времени комментировать», — сообщил Небензя, слова которого передает агентство ТАСС. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин объяснил, зачем Евросоюз старается организовать «трибунал» над Россией по событиям на Украине. Согласно заявлению Вершинина, Евросоюз участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений киевскому режиму и пытается прикрыть собственное участие в массовых случаях совершаемых ВСУ военных преступлений. Запад продолжает обсуждать тему суда над руководством РФ. Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб сказал, что Лондон будет добиваться привлечения должностных лиц России к ответственности за якобы совершенные преступления на Украине, передает RT.

Идеи Киева о возможном трибунале над Россией рассматриваются правительством как «нелепые». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Они (украинская сторона — прим. URA.RU) фонтанируют различными нелепыми идеями. Которые у меня нет времени комментировать», — сообщил Небензя, слова которого передает агентство ТАСС. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин объяснил, зачем Евросоюз старается организовать «трибунал» над Россией по событиям на Украине. Согласно заявлению Вершинина, Евросоюз участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений киевскому режиму и пытается прикрыть собственное участие в массовых случаях совершаемых ВСУ военных преступлений. Запад продолжает обсуждать тему суда над руководством РФ. Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб сказал, что Лондон будет добиваться привлечения должностных лиц России к ответственности за якобы совершенные преступления на Украине, передает RT.