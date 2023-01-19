Военкор Ткач: ВС РФ возьмут Бахмут в котел в ближайшее время

19 января 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогут прорвать блокаду Бахмута, считает Василий Ткач Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Вооруженных силах России уже начали говорить об оперативном окружении Бахмута (Артемовск) в ДНР. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. Ранее основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин заявил о взятии Клещеевки. Населенный пункт является одним из важных пригородов Бахмута. «Все идет к тому, что, действительно, Бахмур или Артемовск будет окружен. Потому что уже после взятия Соледара, населенного пункта Соль, была отрезана одна трасса, по которой шло снабжение. Теперь дальнейшее продвижение. Уже говорят об оперативном окружении Артемовска. Скорее всего, он будет взят в котел и зачищен. Нет никаких предпосылок говорить о том, что удастся киевским войскам прорвать блокаду. Они сами заявляют, что у них и техники нет, и системы ПВО у них не работают. Такое ощущение, что они в такой легкой прострации», — объяснил Василий Ткач. При этом военный корреспондент подчеркнул, что взятие в котел — это дело ни одного и ни нескольких дней. «Конечно, это дело не нескольких дней. Это достаточно крупный город, ни Мариуполь, конечно, но тем не менее. Чтобы окончательно взять в тиски, мне кажется, потребуется достаточно много времени», — добавил Ткач. Ранее политический обозреватель «Украина.Ру» Владимир Скачко отметил, что освобождение ВС РФ Артемовска (с 2015 года Бахмут) имеет военно-политическое значение. Город назван в честь основателя Донецко-Криворожской республики (1918 год) Федора Сергеева (более известен как «товарищ Артем»). Революционер ввел территорию в состав советской России, а не оставил в границах Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Вооруженных силах России уже начали говорить об оперативном окружении Бахмута (Артемовск) в ДНР. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. Ранее основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин заявил о взятии Клещеевки. Населенный пункт является одним из важных пригородов Бахмута. «Все идет к тому, что, действительно, Бахмур или Артемовск будет окружен. Потому что уже после взятия Соледара, населенного пункта Соль, была отрезана одна трасса, по которой шло снабжение. Теперь дальнейшее продвижение. Уже говорят об оперативном окружении Артемовска. Скорее всего, он будет взят в котел и зачищен. Нет никаких предпосылок говорить о том, что удастся киевским войскам прорвать блокаду. Они сами заявляют, что у них и техники нет, и системы ПВО у них не работают. Такое ощущение, что они в такой легкой прострации», — объяснил Василий Ткач. При этом военный корреспондент подчеркнул, что взятие в котел — это дело ни одного и ни нескольких дней. «Конечно, это дело не нескольких дней. Это достаточно крупный город, ни Мариуполь, конечно, но тем не менее. Чтобы окончательно взять в тиски, мне кажется, потребуется достаточно много времени», — добавил Ткач. Ранее политический обозреватель «Украина.Ру» Владимир Скачко отметил, что освобождение ВС РФ Артемовска (с 2015 года Бахмут) имеет военно-политическое значение. Город назван в честь основателя Донецко-Криворожской республики (1918 год) Федора Сергеева (более известен как «товарищ Артем»). Революционер ввел территорию в состав советской России, а не оставил в границах Украины.